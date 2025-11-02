Emboscan y atacan a balazos a policías municipales en Jalisco; reportan a un oficial muerto

Unión de San Antonio, Jalisco.- Un oficial muerto y otro lesionado es el saldo preliminar de un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Municipal y presuntos miembros del crimen organizado en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en hechos registrados este domingo 2 de noviembre de 2025. Los primeros reportes señalan que los uniformados fueron atacados a balazos mientras realizaban recorridos de vigilancia.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos ocurrieron sobre el Camino a Rancho La Primavera, justo a la altura de la Escuela Vicente Guerrero, perteneciente a la localidad de La Primavera, cuando oficiales de la Comisaría de Unión de San Antonio supervisaban la zona y fue en ese momento cuando sujetos armados los emboscaron, por lo que se solicitó el apoyo al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Al llegar al lugar los compañeros de los oficiales atacados, se confirmó la magnitud de la agresión. Lamentablemente, uno de los elementos de la policía municipal fue encontrado sin vida en la escena, víctima mortal del enfrentamiento", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este violento ataque.

#Jalisco



Hoy, en la zona Altos Norte, mataron a un policía de Unión de San Antonio y otro quedó herido tras un enfrentamiento.



Con este caso, suman 13 policías asesinados en lo que va del año.



La búsqueda de los responsables continúa, informa @SSeguridadJal.



uD83CuDFA5 Cortesía pic.twitter.com/hMBKTS9eKQ — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) November 3, 2025

Con respecto al agente lesionado, se indicó que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, en donde se reportó que su estado de salud es reservado. Las autoridades municipales confirmaron que los atacantes lograron escapar con rumbo a la Comunidad Rosa de Castilla, a bordo de una camioneta tipo NP300 de color negro. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores.

Tras recibir el reporte sobre la agresión armada, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco acudieron de inmediato al municipio, en donde desplegó un amplio operativo de búsqueda en el sector, especialmente en la Comunidad Rosa de Castilla, por donde se dice que huyeron los supuestos criminales. La Fiscalía de Jalisco, en coordinación con fuerzas estatales, realiza las acciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Enfrentamiento en Unión de San Antonio, Jalisco deja a un policía muerto https://t.co/08dM1JiPvo pic.twitter.com/vxGIaPaUNm — Milenio Jalisco (@MilenioJalisco) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui