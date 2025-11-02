Explosión en Waldo's Hermosillo: ACTUALIZAN LISTA de víctimas; murió Marcos, subgerente de la tienda, y Joaquín

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te ha dado a conocer, este sábado 1 de noviembre se registró una explosión al interior de una tienda Waldo's ubicada en la zona centro de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora. Esta tragedia dejó como saldo fatal 23 personas sin vida, quienes murieron en el lugar de los hechos, y hasta el momento tres personas se mantienen hospitalizadas.

Conforme avanzan las horas, se continúan identificando víctimas, entre ellas familias enteras, una mujer embarazada, unos novios, madres y sus hijos. Y recientemente se ha dado a conocer que se identificó a Marcos González, quien trabajaba como subgente de la tienda; también se logró establecer la identidad de Joaquín Ortiz. Aquí te presentamos la lista actualizada de las personas identificadas.

Lista de víctimas identificadas de los 23 muertos tras explosión en tienda Waldo's de Hermosillo

Jhoana Guadalupe Hernández , quien trabajaba como cajera en la tienda.

, quien trabajaba como cajera en la tienda. Guadalupe Yamileth Córdova Campas, estudiante.

estudiante. Jesús Murrieta . Él y Guadalupe Yamilet eran una joven pareja y se encontraban en el lugar al momento de la explosión.

. Él y Guadalupe Yamilet eran una joven pareja y se encontraban en el lugar al momento de la explosión. Carmen Cecilia Aguilar Tirado , quien, según información extraoficial, era empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno del Estado.

, quien, según información extraoficial, era empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno del Estado. Alejandro Fernández , el pequeño, quien perdió la vida junto a su mamá y su hermana.

, el pequeño, quien perdió la vida junto a su mamá y su hermana. Francisca Guadalupe , madre de Alejandro y Guadalupe.

, madre de Alejandro y Guadalupe. Guadalupe estaba embarazada. Es hermana de Alejandro e hija de Francisca Guadalupe.

estaba embarazada. Es hermana de Alejandro e hija de Francisca Guadalupe. Zelma Adilene , que murió junto con sus dos hijos.

, que murió junto con sus dos hijos. Karla Cota Aguila , de alrededor de 30 años, que también falleció junto con sus dos hijos.

, de alrededor de 30 años, que también falleció junto con sus dos hijos. Marcos González , quien se desempeñaba como subgerente del establecimiento.

, quien se desempeñaba como subgerente del establecimiento. Joaquín Ortíz, trabajador de una tintorería.

Ante la muerte de Marcos, sus compañeros externaron su dolor: "Quisiera que alguien me dijera que es mentira esto que estoy publicando, no lo puedo creer", publicó uno de ellos en redes sociales.

Se identifican dos víctimas más de la explosión en Waldo's Hermosillo

Autoridades trabajan para identificar a otras dos víctimas

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que de las 23 personas fallecidas, hasta el momento se ha identificado a 21, por lo que trabajan por establecer la identidad de las otras dos personas. Por otra parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que se dará todo el apoyo a las víctimas y sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui