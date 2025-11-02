Explosión en Waldo's Hermosillo: Compañía se posiciona tras tragedia que deja 23 personas sin vida

Hermosillo, Sonora.- Tras la tragedia registrada en Hermosillo, Sonora, donde se registró una explosión al interior de una tienda Waldo's ubicada en la zona centro de la ciudad, la compañía habló sobre los hechos. Como te hemos dado a conocer en TRIBUNA, este accidente dejó un saldo de 23 personas sin vida. La empresa dijo que apoyará a las familias de las víctimas y colaborará con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes trabajan para esclarecer los hechos.

Mediante un comunicado, Waldo's informó que está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo. "En este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas", señaló. Waldo's afirmó que busca ser transparente con las acciones implementadas, las cuales han sido tres hasta el momento:

Estamos presentes: Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades desde el primer momento para ponernos a la orden y, lo más importante, iniciar el acompañamiento a las víctimas. Acción inmediata: Hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios. Colaboración total: Estamos colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso.

Comunicado de Waldo's

Para terminar el boletín informativo, dieron a conocer que su prioridad es apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos. Por su parte, en un primer comunicado, la FGJES ha señalado que la primera hipótesis indica que el evento fue accidental y la línea de investigación versa respecto de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial.

"En cuanto el departamento de Bomberos permita el acceso al interior del local, ya que aún siguen removiendo escombros, se revise la estructura y se permita con seguridad el ingreso de los peritos, se podrá determinar con precisión las causas del siniestro, y en su caso, corroborar la línea de investigación sobre la base de los indicios existentes, que presume pudiera ser el origen del foco del incendio", afirmó la FGJES.

Explosión en Waldo's Hermosillo: Compañía se posiciona tras tragedia que deja 23 personas sin vida

Fuente: Tribuna del Yaqui