Explosión en Waldo's Hermosillo: Incendio fue ocasionado por un generador eléctrico, dice FGJES

Hermosillo, Sonora.- El incendio que dejó como saldo a 23 personas muertas y decenas de heridos en una tienda Waldo's del centro de Hermosillo fue ocasionado por la falla de un generador eléctrico, de acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES).

El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, precisó que el fuego inició en la subestación eléctrica subterránea que recorría parte de la tienda y que pertenecía a la misma. "Lo que sí sabemos es que el transformador, o los equipos que se encontraban en una especie de subestación al interior de la tienda, son propiedad del establecimiento mercantil y, por supuesto, no son de la CFE", explicó el fiscal.

Salas Chávez dijo que permanecerá cerrado el acceso por ese punto del centro, que es la calle Alberto Noriega, entre Matamoros y Benito Juárez, en el primer cuadro comercial de la ciudad. El fiscal precisó que 14 personas fallecidas permanecían en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense (Semefo) hasta la noche del sábado 1 de noviembre, y que la entrega de cuerpos a familiares comenzó la mañana del domingo.

#TribunaInforma | La FGJES señala que el transformador al interior de la tienda Waldo's es particular y no está vinculado a la infraestructura de la CFE con la que se brinda suministro eléctrico uD83DuDDE3? pic.twitter.com/0JjOfkYCcM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Cierran 68 tiendas Waldo’s en Sonora

El secretario de Gobierno en Sonora, Adolfo Salazar Razo, señaló que se ordenó la inspección de 68 tiendas de la empresa que se encuentran establecidas en Sonora. "Se le instruyó que cerraran cada una de las 68 instalaciones, que pudieran cerrar las puertas de todos estos establecimientos para efectos de poder iniciar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas", comentó Salazar Razo.

Las tiendas se encuentran en evaluación del dictamen de seguridad que realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil, para realizar observaciones sobre los incumplimientos. Las personas lesionadas fueron trasladadas a seis hospitales de Hermosillo: a la Clínica del Noroeste, al Hospital Fernando Ocaranza del ISSSTE, al Hospital General de Zona 14 del IMSS, al General de Zona 2 del IMSS y al HIES IMSS Bienestar.

Colocan ofrenda floral por víctimas de la explosión en el centro

Desde la noche del sábado, algunos ciudadanos colocaron una ofrenda floral en memoria de las 23 víctimas que perdieron la vida en el incendio de un comercio en el centro de Hermosillo. La ofrenda, tipo de altar de muertos, fue hecha para honrar la memoria de las niñas, niños, mujeres y hombres que perdieron la vida en la explosión de un transformador particular que corría alrededor de la tienda.

Desde la mañana de este domingo, se unieron más ciudadanos para llevarle flores a la ofrenda que colocaron a un costado del incendio, en la esquina de la calle Matamoros y Dr. Noriega, justo en el centro de la ciudad. La ofrenda cuenta con veladoras, fotografías de algunas de las víctimas, juguetes, en memoria de los menores que fallecieron, además de las flores y algunas cruces que se colocaron en las orillas.

#Seguridad | Explosión en Waldo's Hermosillo: LISTA ACTUALIZADA de víctimas identificadas; hay familias enteras y una embarazada uD83DuDCCB??uD83DuDEA8https://t.co/YAuGVEI1ZW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Dan acompañamiento a familias de víctimas

El Sistema Municipal de DIF en Hermosillo da acompañamiento psicológico e integral a familiares de las víctimas del incendio. El Gobierno Municipal, a través del DIF Hermosillo, se mantiene brindando apoyo psicológico y emocional a familiares de las víctimas del lamentable accidente ocurrido en una tienda del centro de la ciudad.

A través de las redes sociales del Ayuntamiento de Hermosillo, se invitó a los familiares, amigos y cercanos de las víctimas a recibir el acompañamiento psicológico e integral. Estas acciones se coordinan con el Gobierno del Estado en apoyo a las familias de las víctimas. Además, por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, se ofrecerán cremaciones y traslados gratuitos a víctimas del incendio en Waldo's Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui