Explosión en Waldo's Hermosillo: LISTA ACTUALIZADA de víctimas identificadas; hay familias enteras y una embarazada

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te ha dado a conocer, Sonora y todo México están de luto por la fatal explosión registrada al interior de una tienda Waldo's ubicada en la zona centro de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora. Esta tragedia dejó como saldo fatal 23 personas sin vida, quienes murieron en el lugar de los hechos, y hasta el momento cinco personas se mantienen hospitalizadas, dos de ellas en estado de gravedad.

En un principio se habían identificado a cuatro de los fallecidos y, conforme han transcurrido las horas, se identificaron más víctimas, entre ellas, por lo menos, dos familias enteras, así como una mujer embarazada sin vida. Aquí te presentamos la lista actualizada de las personas identificadas.

Víctimas de la fatal explosión

Primeras cuatro personas identificadas de los 23 muertos tras explosión en tienda Waldo's de Hermosillo

Los primeros en identificarse fueron

Jhoana Guadalupe Hernández , quien trabajaba como cajera en la tienda.

, quien trabajaba como cajera en la tienda. Guadalupe Yamileth Córdova Campas .

. Jesús Murrieta . Él y Guadalupe Yamilet eran una joven pareja y se encontraban en el lugar al momento de la explosión.

. Él y Guadalupe Yamilet eran una joven pareja y se encontraban en el lugar al momento de la explosión. Carmen Cecilia Aguilar Tirado, quien según información extraoficial era empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno del Estado.

Identifican a familia que murió en explosión en Waldo's

Se trata del pequeño Alejandro Fernández, quien perdió la vida junto a su mamá, Francisca Guadalupe, y su hermana, Guadalupe, que estaba embarazada. Uno de los familiares de las víctimas compartió en Facebook: "Se me fueron, me dejaron solo; los llevaré en mi corazón: mamá, hermana, hermano y mi sobrinita que venía en camino. Los amaré por siempre, que descansen en paz".

Guadalupe estaba embarazada

Madres y sus hijos mueren

También se identificó a Zelma Adilene, que murió junto con sus dos hijos y una mujer llamada Karla Cota Aguila, de alrededor de 30 años, que también falleció junto con sus dos hijos. Cabe señalar que esta es información que se ha recopilado de redes sociales, ya que de momento las autoridades no han dado a conocer más información sobre los nombres de las víctimas fatales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) de momento se encuentra realizando las investigaciones correspondientes, pero todo apunta a que fue una explosión producto de un accidente.

Explosión en tienda Waldo's

Fuente: Tribuna del Yaqui