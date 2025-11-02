Identifican a 4 víctimas mortales de la TRAGEDIA en Waldo's Hermosillo; suman 23 fallecidos

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora y todo México está de luto por la fatal explosión reportada al interior de una tienda Waldo's ubicada en la zona centro de la ciudad. Como te hemos informado en TRIBUNA este siniestro dejó un saldo de 23 personas sin vida, quienes sufrieron graves quemaduras en todo su cuerpo. No obstante, hasta ahora, solo se han identificado a cuatro de los fallecidos. Aquí te decimos todo lo que debes saber.

Identifican a cuatro de los 23 muertos tras explosión en tienda del Centro de Hermosillo

Durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo 2 de noviembre, las autoridades confirmaron que la explosión dejó un saldo de 23 personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran:

Jhoana Guadalupe Hernández, quien trabajaba como cajera en la tienda. Guadalupe Yamileth Córdova Campas. Jesús Murrieta. Él y Guadalupe Yamilet eran una joven pareja y se encontraban en el lugar al momento de la explosión. Carmen Cecilia Aguilar Tirado, quien según información extraoficial era empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno del Estado.

Tras la tragedia, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió a la identificación de los cuerpos y a la entrega a sus familiares, siguiendo los protocolos establecidos.

Esto se sabe del siniestro en la capital de Sonora

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el siniestro ocurrió la tarde de este sábado 1 de noviembre, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando se produjo una explosión en el interior del establecimiento. El estruendo movilizó a personal de Servicios de Emergencia, quienes se concentraron en rescatar a quienes quedaron atrapados entre los escombros y controlar cualquier riesgo adicional que pudiera derivarse del incidente.

La investigación sobre las causas de la explosión la tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y continúa abierta. Las autoridades aseguran que se realizarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los motivos del accidente y prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Además de los 23 muertos, este siniestro dejó 12 lesionados, cuyas identidades ya fueron confirmadas por el Gobierno del Estado de Sonora. TRIBUNA comparte toda la información aquí.

Por otra parte, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, envió (mediante sus redes sociales oficiales) un mensaje por este fatal accidente. Apuntó que ya estableció comunicación directa con el gobernador Durazo para coordinar el envío de apoyo federal: "Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo".

Las pesquisas por este caso continuarán.

