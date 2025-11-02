Lista ACTUALIZADA: Todos los NOMBRES de las VÍCTIMAS HOSPITALIZADAS tras explosión en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo vivió un trágico Día de Muertos este sábado 1 de noviembre de 2025, cuando se reportó una fuerte explosión en la tienda Waldos, ubicada en la calle Doctor Noriega, en el Centro de la ciudad.. Este siniestro, como ya te informamos en TRIBUNA, dejó un saldo de 23 personas fallecidas, además de 12 hospitalizados, cuyas identidades ya fueron confirmadas.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del Gobierno de Sonora compartió la lista con todos los nombres de las víctimas hospitalizadas, al mismo tiempo que informó que continúa activo un operativo institucional de atención integral a las víctimas y sus familias, en coordinación con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, tal como lo instruyó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La explosión en Hermosillo movilizó a las autoridades. Foto: Facebook

Este dispositivo incluye acompañamiento psicológico, jurídico y social por parte de un equipo multidisciplinario profesional, disponible para brindar apoyo gratuito a las personas afectadas.

La CEEAV detalló que el equipo de atención se mantiene desplegado en los distintos hospitales donde fueron atendidas las personas lesionadas, quienes reciben seguimiento médico y asesoría personalizada. El organismo también reiteró su solidaridad con las familias afectadas y reafirmó su compromiso con la atención humana y digna hacia todas las víctimas del siniestro.

Lista de víctimas hospitalizadas tras explosión en Waldos de Hermosillo: Todos los nombres

De acuerdo con la información oficial, entre los pacientes atendidos se encuentran mujeres, hombres y menores de edad, hospitalizados en distintas unidades médicas de Hermosillo, entre ellas el Issste, el Hospital General del Estado, la Clínica Noroeste y el IMSS.

Issste:

Brenda Daniela Pacheco Pereda , 45 años

, 45 años Meredith Oyukii Vicente Pacheco, 15 años

Hospital General del Estado:

Concepción Moraga Cervantes, 53 años (alta voluntaria)

Juan Manuel Castillo Lugo, 47 años (alta voluntaria)

IMSS Clínica 14:

Tomasa Ochoa Vázquez, 64 años

Clínica Noroeste:

María Isabel Morale Bracamontes, 20 años

Marco Segundo Reyes, 80 años

IMSS Clínica Juárez:

Aurelia Dórame Medina, 52 años

Jesús Manuel Casillas Ochoa, 38 años

IMSS Clínica 37:

Dana Valeria Hernández, 16 años

Dilienia Adriana Corrales, 37 años

Armando Álvarez Grijalva, 18 años

Lista de víctimas hospitalizadas tras incendio en Hermosillo. Foto: Gobierno de Sonora

La Comisión destacó que esta lista se mantiene sujeta a actualización conforme avance la verificación de datos por parte de las autoridades competentes.

El incendio y explosión registrados en la tienda Waldos del Centro de Hermosillo provocaron una amplia movilización de equipos de emergencia, entre ellos Bomberos de Hermosillo, Cruz Roja Mexicana, Secretaría de Salud, Policía Estatal (PESP), Guardia Nacional y Sedena, quienes colaboraron para controlar el fuego y auxiliar a las víctimas.

Finalmente, la CEEAV Sonora reafirmó su compromiso de continuar acompañando a las familias afectadas durante el proceso de recuperación y seguimiento legal derivado de este trágico suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui