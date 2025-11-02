"Mataron al mejor presiente de México": Viuda de Carlos Manzo le dedica palabras y lo despide

Uruapan, Michoacán.- En una solemne ceremonia celebrada este domingo en la plaza principal de Uruapan, la comunidad se congregó para rendir homenaje al alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado la noche del sábado durante un evento público. En el centro del acto conmemorativo, su esposa, Grecia Quiroz García, ofreció un discurso en el que delineó el legado de Manzo y emitió un firme llamado a la ciudadanía para honrar su memoria a través de la unidad y la justicia.

Frente a cientos de asistentes, Quiroz García enmarcó el servicio de su esposo no solo como una gestión administrativa, sino como una causa personal y colectiva. "Esta lucha es por la justicia, por la violencia que seguimos viviendo, por los desaparecidos que aún no regresan a casa", manifestó. Con notable entereza, aseguró que el espíritu del alcalde permanece vivo en quienes continúan su trabajo.

Carlos sigue aquí, en cada paso de quienes continúan su lucha. Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan. No mataron a un presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México", afirmó, en alusión al característico accesorio del edil.

#Michoacán . “Apagaron su voz, pero no apagarán esta lucha”, afirma Grecia Quiroz García, esposa de Carlos Manzo alcalde de Uruapan asesinado el día de ayer. “Seguiremos su legado. Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero”, reitera.

Video de : @JLMNoticias… pic.twitter.com/nNPmkolF77 — EnBoga (@EnBogaMx) November 3, 2025

Durante su intervención, recordó la profunda conexión que Manzo mantenía con la población, fundamentada en un compromiso inquebrantable. Rememoró cómo el alcalde volvía a casa en la madrugada, satisfecho tras participar en operativos de seguridad, convencido de que sus acciones directas beneficiaban a la ciudad. "Él siempre decía: 'Grecia, la gente es primero'. El pueblo es primero", compartió Quiroz García.

En su mensaje, lo describió como un líder valiente y un servidor público íntegro, que antepuso sus convicciones a su propia seguridad. "Fue el único que se atrevió a levantar la voz, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos", expresó, recordando que Manzo era padre de dos menores. Lejos de un mensaje de derrota, Quiroz García instó a los ciudadanos de Uruapan a transformar el dolor en acción cívica.

Le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos, que defendamos ese Uruapan de antes", exhortó, pidiendo a la comunidad proteger el futuro y la integridad de su entorno.

#UltimasHoras | Fuertes palabras: “Cuiden a sus hijos, edúquenlos por el buen camino”, dijo Grecia Quiroz, Viuda de Carlos Manzo.



“Eduquen a sus hijos, ámenlos y si van por el mal camino cuestiónenlos, corríjanlos, y si es necesario que los metan a la cárcel.” | #uruapan pic.twitter.com/SSWI6DO4Zi — DOFF. (@doffmedia_) November 3, 2025

El asesinato de Manzo

El trágico suceso ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre, mientras el alcalde inauguraba el tradicional Festival de Velas en el Centro Histórico. Según informes oficiales, Manzo fue atacado por individuos armados que le dispararon en repetidas ocasiones en medio de la multitud. A pesar de ser trasladado de inmediato a un hospital, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó el deceso y comunicó que uno de los presuntos agresores fue abatido en el lugar de los hechos, asegurando que se realizarán las investigaciones pertinentes para que el crimen no quede impune. Si bien el alcalde contaba con un dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional, se informó que no portaba chaleco antibalas, dado el carácter festivo y familiar del evento.

"Apagaron su voz, pero no apagarán esta lucha", dice Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado sábado pic.twitter.com/NAUfYd2eKK — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui