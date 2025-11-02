Piden ayuda para localizar a adulto mayor en Ciudad Obregón; tiene casi un mes desaparecido

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de sus redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez, un hombre de 63 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado lunes 6 de octubre de 2025 en calles de la colonia Villa Fontana, ubicada al sur de Ciudad Obregón. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su desaparición.

Desde que se reportó su presencia al sur de la cabecera municipal de Cajeme, la familia del individuo vive con profunda angustia, esperando noticias para que pueda regresar con bien a casa lo más pronto posible. De acuerdo con la información oficial, Gustavo Adolfo es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene el cabello entrecano, corto y liso, ojos cafés y piel blanca. El organismo de búsqueda no reportó las señas particulares del adulto mayor.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GUSTAVO ADOLFO PÉREZ RODRÍGUEZ. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación realizada por la Comisión de Búsqueda el sábado 2 de noviembre.

Cada día que pasa sin tener rastro de Gustavo se vuelve más difícil para sus seres queridos, quienes no cesan en su búsqueda. Su caso ha sido difundido en redes sociales y medios locales con la esperanza de que alguien pueda aportar información que permita dar con su paradero. Este reporte se une al de otras personas desaparecidas en diferentes regiones del estado, por lo que la divulgación de las fichas de búsqueda es vital para el trabajo de las instancias competentes.

Las autoridades correspondientes hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a encontrarlo. Los reportes pueden hacerse directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, al 662 229 7369, o al 911, así como al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para la pronta localización de Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora