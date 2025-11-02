¿Por qué a Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan, lo apodaban 'El Bukele Mexicano'?

Uruapan, Michoacán.- La noche del sábado 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas, evento realizado por el tradicional Día de Muertos y que se llevó a cabo en el Centro Histórico de Uruapan. Manzo Rodríguez se convirtió en una figura de alto perfil en la política de Michoacán tras pasar de diputado federal a presidente municipal de Uruapan como candidato independiente.

Su combate frontal al crimen organizado en su municipio, así como su estilo directo para decir las cosas lo colocaron en el ojo público y lo llevaron a ser comparado con el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Durante su breve gestión como alcalde insistió en medidas de choque y en solicitar apoyo federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en la región, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

Su figura había polarizado a la opinión pública: para algunos era considerado como un alcalde valiente que confrontaba la ola de violencia que se vive en Uruapan, mientras que para otros no era más que un detractor del actual gobierno federal. La etiqueta de 'Bukele' lo persiguió durante su mandato y lo puso en la vitrina internacional, en donde se le reconoció la implementación de su plan de seguridad y la manera en la que él mismo encabezaba los operativos.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Manzo Rodríguez promovió la activación de protocolos y 'códigos rojos' tras detenciones de presuntos líderes criminales y publicó mensajes en los que planteaba medidas de mano dura contra los delincuentes que aterrorizaban a los ciudadanos de su municipio. En distintas notas se reseñó cómo Manzo había denunciado el uso de armas de alto poder por parte de los grupos delictivos y cómo exigía recursos y protección adicionales para Uruapan.

El legado público de Manzo, identificado por la primera de cero tolerancia y la polémica por su fuerte discurso contra el crimen organizado, reaviva el debate sobre seguridad, riesgo y los límites de la política de confrontación. Mientras el Gobierno Federal y las instituciones de seguridad prometen cero impunidad ante el homicidio de Carlos Manzo, el público de Uruapan se manifiesta por la lamentable pérdida de su edil.



