¿Qué grupos criminales operan en Uruapan, municipio donde fue asesinado Carlos Manzo?

Uruapan, Michoacán.- La noche del sábado 2 de noviembre de 2025 se confirmó que el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, murió en un ataque armado registrado durante un acto público del festival del Día de Muertos celebrado en el Centro Histórico. El ataque que privó de la vida al edil se suscitó a pesar de la presencia de 14 elementos de la Guardia Nacional , según reportó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el experto en seguridad, David Saucedo, citado por Infobae México, por lo menos cinco estructuras criminales operan en Uruapan, siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) uno de los más predominantes. Entre los logros del plan de seguridad de Manzo se encuentra la detención de René Belmontes, alias El Rino y/o El Chamuco, identificado como presunto jefe de plaza en Uruapan a la orden del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

El reporte también señala que en Uruapan se ha detectado la presencia de Los Caballeros Templarios, cuyo líder Servando Gómez Martínez, mejor conocido como 'La Tuta', hace unos meses fue extraditado a Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral. Otro de los grupos delictivos de los que se tiene conocimiento que operan en este municipio son Los Viagras, el cual ha sido señalado por el asesinatos de Hipólito Mora en junio de 2023 y el de Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito.

Recientemente se ha detectado la actividad de una organización conocida como Los Blancos de Troya, el cual ha sido ligado al homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que se registró el pasado lunes 20 de octubre del presente año. Finalmente tenemos a Cárteles Unidos, el cual junto con Los Viagras, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En un informe oficial, autoridades estadounidenses indicaron que Cárteles Unidos es responsable de la producción de opioides sintéticos que son llevados hasta territorio americano. Además, el grupo criminal está ligado a otras actividades delictivas como extorsión y violencia extrema, así como el trasiego de metanfetamina y cocaína hacia el país vecino. Además el cártel se destaca por tener fuertes alianzas con otros grupos criminales.

Fuente: Tribuna del Yaqui