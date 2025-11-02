Se desploma avioneta en carretera Anáhuac–Santa Isabel en Chihuahua: Dos personas murieron

Chihuahua, Chihuahua.- La tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Chihuahua y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la carretera libre Anáhuac–Santa Isabel luego de que se reportara el desplome de una avioneta ligera en dicho tramo. Este siniestro, por desgracia, dejó dos víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 1 de noviembre, alrededor de las 13:43 horas, tiempo local, en un tramo carretero que conecta las localidades de Anáhuac y Santa Isabel. Según información de las unidades de emergencia del municipio, la aeronave se precipitó sin que se registrara previamente alguna señal de alerta hacia la torre de control.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

uD83DuDEA8 Dos personas fallecieron este sábado 1 de noviembre tras el desplome de un avión pequeño en Santa Isabel, Chihuahua. pic.twitter.com/tj6kfC1pok — quiero tv (@quierotv_gdl) November 2, 2025

Tras el reporte del siniestro, se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Chihuahua, así como de la Policía Estatal y la Unidad de Emergencias Médicas de Anáhuac, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y resguardaron el perímetro. Se detalló que, al momento del desplome, en el interior de la avioneta se encontraban dos hombres, quienes fueron encontrados sin signos vitales por el personal médico.

Los cadáves quedaron cubiertos por una sábana azul, como dicta el protocolo; más tarde, fueron llevados a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo), donde les realizarán las necropsias de Ley. Mientras, los cuerpos de rescate realizaron labores de inspección del área y notificaron a las instancias competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las causas que provocaron el accidente aún se encuentran bajo análisis por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), por lo que las autoridades llaman a la población a esperar los resultados oficiales antes de crear hipótesis sobre la causa del accidente. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el siniestro. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui