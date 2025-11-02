Sicarios atacan a balazos a un automovilista al norte de Culiacán; perdió la vida en el hospital

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde del sábado 1 de noviembre del 2025, el conductor de un Chevrolet Beat perdió la vida tras una agresión armada que se registró en la colonia Las Cucas, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa. Tras el violento ataque, el individuo fue trasladado al Hospital General de Culiacán, en donde se reportó su fallecimiento al no poder sobrevivir de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron sobre la calle Profesor Trinidad Dorame, entre la avenida Álvaro Obregón y Arnulfo Peregrina. El hoy occiso fue identificado como Misael 'N', de 32 años de edad, quien se movilizaba a bordo de un Chevrolet Beat, color gris, modelo reciente y con placas de Sinaloa, cuando sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego en su contra en varias ocasiones.

Personal médico de guardia notificó el deceso a las líneas de emergencias del 911 alrededor de las 18:00 horas, lo que generó la movilización de las autoridades investigadoras y el cuerpo fue llevado al Semefo", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

El atentado dejó al hombre gravemente herido, por lo que paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio y auxiliaron a la víctima, para posteriormente llevarla al mencionado nosocomio bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero minutos más tarde se confirmó su deceso. Por su parte, agentes de la Guardia Nacional (GN) localizaron el vehículo con impactos de bala en la carrocería, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de Servicios Periciales se encargó de procesar la escena, en donde se levantaron casquillos de arma de fuego que estaban esparcidos en el sitio. Mientras que agentes investigadores realizaron las averiguaciones previas del caso. El cuerpo de Misael 'N' fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle las pruebas de ley y el automóvil fue llevado a la pensión de la Fiscalía General del Estado, lugar en el que permanecerá bajo resguardo.

