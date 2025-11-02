Suspenden página de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora; Ceci Flores denuncia hackeo

Hermosillo, Sonora.- La activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó sobre la inhabilitación de su cuenta de Facebook, una plataforma con 1.7 millones de seguidores que funciona como el principal canal de comunicación para la organización. El suceso ocurrió poco después de que Flores Armenta emitiera declaraciones en contra de la respuesta del Gobierno por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

La cuenta de Facebook no solo sirve como un medio de difusión para las actividades del colectivo, sino que, de manera crucial, es una herramienta para recibir información anónima que a menudo conduce al hallazgo de fosas clandestinas y personas desaparecidas. En un comunicado dirigido a Meta, la empresa matriz de la red social, Flores solicitó el restablecimiento del acceso, subrayando la importancia vital de la plataforma para su labor humanitaria.

Es nuestra herramienta, nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar información sobre los desaparecidos", explicó Ceci en X.

Les quiero avisar que me acaba de hackear la cuenta de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora, donde tenemos 1.7 millones de seguidores.



— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 3, 2025

El contexto de esta situación se remonta a la noche del 1 de noviembre, cuando Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de Velas en el Centro Histórico de Uruapan. El edil se encontraba en un evento público cuando individuos armados abrieron fuego en su contra. Sus escoltas repelieron la agresión, resultando en la muerte de un atacante y la detención de otros dos implicados. Manzo fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las heridas.

Tras el homicidio, figuras políticas de alto nivel, incluyendo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, condenaron el hecho y se comprometieron a realizar las investigaciones correspondientes para llevar a los responsables ante la justicia. Fue en respuesta a estas declaraciones de las autoridades que Ceci Flores expresó su escepticismo y frustración.

A través de sus redes, cuestionó las condolencias y promesas institucionales frente a la continua violencia. "Yo solo tengo dos preguntas: ¿A las cuántas condolencias y promesas de justicia dejan de matar a nuestros hijos? ¿Con qué ley o policía le van a regresar a su papá a esos dos bebitos que lo vieron morir?", publicó la activista. Su mensaje resonó con un sentimiento de impotencia compartido por muchos ciudadanos y víctimas de la violencia en el país.

Yo solo tengo 2 preguntas:



¿A las cuantas condolencias y promesas de justicia dejan de matar a nuestros hijos?



Y ¿Con qué ley o policía le van a regresar a su papá a esos dos bebitos que lo vieron morir?

El asesinato de Manzo ocurre en un panorama de inseguridad persistente en Michoacán, una entidad donde funcionarios públicos, activistas y líderes sociales enfrentan un riesgo elevado. Se ha reportado que el propio alcalde había denunciado amenazas de muerte en su contra y solicitado protección al gobierno federal, sin obtener una respuesta que lograra prevenir el ataque.

