Tragedia en Nuevo León: Muere un adulto mayor mientras jugaba futbol al norte de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Durante un trágico suceso registrado este domingo 2 de noviembre de 2025, un adulto mayor perdió la vida mientras jugaba futbol en la zona norte de Monterrey, Nuevo León. El deceso del hombre generó una intensa movilización por parte de las autoridades, así como de personal médico que arribó al sitio para auxiliar a la víctima, aunque no se pudo hacer nada debido a que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron en las canchas del deportivo San Gabriel, el cual se ubica en la colonia La Alianza. Según datos extraoficiales recabados por el medio citado, el hoy occiso fue identificado como Rodrigo 'N', de quien se dijo tenía entre 60 y 65 años de edad, quien presuntamente se encontraba participando en una liga de futbol de veteranos.

De acuerdo a testigos se encontraba practicando dicho deporte, cuando se desvaneció y cayó al piso. Al arribo de los paramédicos nada se pudo hacer pues ya no contaba con signos vitales", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Una vez que se confirmó el deceso del individuo, elementos de Fuerza Civil acordonaron el perímetro con cinta amarilla. Posteriormente, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones se encargó de las diligencias correspondientes y de las averiguaciones previas para esclarecer los hechos. Una vez que concluyeron las pesquisas, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro local para ser sometido a las pruebas de ley para esclarecer las causas del fallecimiento.

Asesinan a automovilista

En otro caso registrado también en la zona norte de Monterrey, un hombre, identificado de forma extraoficial como Óscar 'N', de aproximadamente 35 años, perdió la vida en un ataque armado registrado en el cruce de las calles Quijera y Clavicordio, en la colonia San Bernabé. Los primeros reportes señalan que los tripulantes de otro vehículo en movimiento se emparejaron por su costado izquierdo y le dispararon en diversas ocasiones al individuo, quien se movilizaba a bordo de un automóvil Volkswagen Vento.

Fuente: Tribuna del Yaqui