Tragedia en Waldo's Hermosillo: Brindan sin costo cremación y traslado de víctimas mortales

Hermosillo, Sonora.- Diversas agencias del Gobierno del Estado de Sonora han implementado una respuesta para atender las consecuencias de la explosión e incendio ocurridos el pasado sábado 1 de noviembre en una sucursal de la tienda Waldo's, ubicada en el Centro de Hermosillo. El siniestro, que tuvo lugar aproximadamente a las 15:00 horas, dejó un saldo de 23 personas fallecidas y al menos 15 lesionadas, movilizando a los cuerpos de emergencia y a las autoridades estatales para brindar atención a los afectados.

En un comunicado, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y detalló las medidas de apoyo instruidas directamente por el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Como parte de esta directriz, el Gobierno del Estado asumirá la totalidad de los gastos funerarios. Para facilitar estos trámites, la Coesprisson ha habilitado un módulo de atención en la Unidad de Control Sanitario de Hermosillo, localizada en la calle Jesús García #130, en la colonia Centro.

Las familias pueden acudir en un horario extendido de 8:00 a 20:00 horas para gestionar, sin costo alguno, los servicios de cremación y traslado de sus seres queridos. La dependencia confirmó que continuará ofreciendo este servicio el próximo lunes en su horario habitual. Respecto al avance de la investigación, el fiscal general del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que los análisis periciales preliminares sugieren que el incendio pudo originarse por una falla en un transformador eléctrico dentro del local.

No obstante, señaló que ninguna línea de investigación ha sido descartada hasta no concluir con todas las diligencias. El fiscal precisó además que, para la mayoría de los fallecidos, la causa de muerte fue la inhalación de gases tóxicos, lo que facilitará el proceso de identificación. Se prevé que solo en un caso sea necesario recurrir a pruebas genéticas o dactilares para confirmar la identidad de la víctima.

Por su parte, el secretario de Salud, doctor José Luis Alomía Zegarra, actualizó el estado de salud de las personas que resultaron heridas. En una conferencia de prensa celebrada el domingo, detalló que, del total de 15 lesionados atendidos, cinco permanecen hospitalizados hasta el mediodía. De estos pacientes, dos se encuentran en estado de gravedad, y se está evaluando la posibilidad de trasladar a uno de ellos al extranjero para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui