Tren cargado con químicos se descarrila y se incendia en Hidalgo; hay un hombre desaparecido

Tepetitlán, Hidalgo.- Un operativo de emergencia coordinado por autoridades estatales y municipales logró controlar un accidente ferroviario ocurrido la mañana de ayer sábado en la zona centro del municipio de Tepetitlán, Hidalgo. El evento, que implicó el descarrilamiento y posterior incendio de un tren de carga, dejó como saldo un trabajador lesionado, otro desaparecido y activó los protocolos de seguridad para materiales peligrosos.

El convoy transportaba diversas sustancias, entre ellas alcohol etílico y hexano, ambos solventes industriales altamente inflamables. El descarrilamiento, cuyas causas aún están bajo investigación, provocó un incendio que comprometió varios vagones, generando una serie de explosiones y densas columnas de humo visibles en los alrededores. Como resultado del siniestro, un miembro del equipo de seguridad privada resulto afectado.

El hombre sufrió quemaduras de primer y segundo grado, así como intoxicación por inhalación de humo. El lesionado recibió atención médica en el lugar por parte de los servicios de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde permanece internado y su estado se reporta como estable. Asimismo, se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a un segundo guardia de seguridad que se encuentra desaparecido.

Las labores de rastreo, lideradas por personal de Protección Civil y equipos técnicos de la empresa, se realizan con cautela entre los restos de los vagones. Los equipos de rescate utilizaron indumentaria de protección térmica y respiratoria especializada debido a las altas temperaturas que persistían en la estructura metálica y la posible presencia de vapores residuales. Por ello, se estableció un perímetro de seguridad de 300 metros.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDUn tren cargado con materiales inflamables descarriló en Tepetitlán, Hidalgo, #Mexico provocando una potente explosión seguida de un incendio de gran magnitud. El incidente, registrado la mañana del sábado en la zona de La Cuarta Manzana, no dejó víctimas. pic.twitter.com/Ygu0hjMZfh — Diario La R (@diariolaruy) November 2, 2025

Para combatir el fuego, se aplicó una estrategia dual, agua a presión para enfriar las estructuras metálicas y prevenir su reactivación, y espuma química especializada, diseñada para sofocar incendios de origen químico. Una vez extinguido el fuego, las autoridades realizaron un monitoreo atmosférico exhaustivo en la zona, confirmando la ausencia de gases tóxicos o inflamables en el ambiente, por lo que se ha descartado cualquier riesgo para la población civil.

Actualmente, el área permanece bajo resguardo y supervisión. Se efectúan trabajos controlados para la remoción de los vagones siniestrados y una evaluación estructural de las vías. La Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo informó que mantiene una comunicación constante con la empresa ferroviaria para colaborar en la investigación que determinará el origen del accidente y para garantizar la seguridad a largo plazo de la infraestructura.

WATCH: Huge fire erupts after ethanol-carrying train derails in Tepetitlán, Mexico pic.twitter.com/PPOfAFgs27 — Rapid Report (@RapidReport2025) November 1, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui