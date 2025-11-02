(VIDEO) "¡Asesino!": Abuchean y corren a gobernador de Michoacán del funeral de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán.- Entre gritos y reclamos fue despedido el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, del funeral de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan que fue asesinado a balazos la noche del sábado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. Los servicios funerarios se llevaron a cabo este domingo 2 de noviembre en la Casa Funeral San José, en donde seres queridos y ciudadanos se dieron cita para despedir al edil.

En videos difundidos en redes sociales se observa al mandatario estatal salir de la funeraria, mientras algunos asistentes le gritaban consignas como "¡asesino!", "¡fuera!" y "¡lárgate!". Escoltado por su equipo de seguridad, Ramírez Bedolla se dirigió hasta su vehículo para retirarse del lugar en medio de un sentimiento de molestia por parte de los uruapenses. En sus redes sociales, el gobernador compartió fotografías sobre su encuentro con la familia de Carlos Manzo.

En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias".

Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan", expresó Alfredo Ramírez Bedolla en una publicación.

Tras el atentado que privó de la vida al presidente municipal de Uruapan, Ramírez Bedolla confirmó la detención de dos personas y la muerte de un presunto agresor durante el operativo posterior. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que se están trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y hacer justicia por el homicidio del edil.

¡Asesino! Gritan a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, quien se apersonó en el velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ejecutado ayer, a pesar de haber solicitado apoyo de seguridad en múltiples ocasiones @GildoGarzaMx pic.twitter.com/4m5ELLiVUn — Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2025

Asesinato de Carlos Manzo

Mientras estaba en el Festival de Velas celebrado en el Centro Histórico de Uruapan, Carlos Manzo fue atacado a balazos y posteriormente perdió la vida. El Gabinete de Seguridad federal informó de que uno de los presuntos agresores fue abatido y dos más detenidos. El homicidio de Manzo ocurre en medio de una creciente ola de violencia en Uruapan y tras una insistencia por apoyo federal, principalmente por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio que gobernó.

#AlertaMichoacán#Videos Grupo criminal perpetra ataque en contra de alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el cual es reportado grave en su estado de salud. Una empleada municipal, un regidor y un escolta, también quedaron lesionados, además de un atacante. pic.twitter.com/t4w89SpJ41 — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui