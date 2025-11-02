VIDEOS: Toman Palacio de Gobierno durante las protestas por el asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán.- La tarde de este 2 de noviembre de 2025, ciudadanos se manifestaron en calles de Morelia y tomaron el Palacio de Gobierno del Estado para expresar su molestia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La movilización partió desde la Plaza María Morelos y Pavón, esto tras difundirse la convocatoria a través de redes sociales para convocar a habitantes de diferentes municipios de Michoacán y otros estados del país.

Tras llegar al Palacio de Gobierno del Estado, los manifestantes forzaron la puerta principal y entraron al recinto, generando destrozos a manera de protesta por el homicidio del edil. En videos difundidos en redes sociales se puede observar cómo incluso algunos civiles irrumpen aparentemente en la oficina del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y se aprecia que un joven sale al balcón y comienza a clamar justicia por Manzo Rodríguez.

El C5 de Michoacán reportó que los contingentes seguían avanzando sobre Avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de Correos de México, con dirección hacia la Catedral de Morelia, lo que genera afectación parcial a la circulación", informó el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán sobre el recorrido de los manifestantes.

"¡Fuera Morena!", "¡Asesino!" y "¡Justicia para Manzo!", fueron algunas de las consignas que gritaron los ciudadanos. Una vez dentro de la sede del Poder Ejecutivo estatal, los manifestaron rompieron cristales y mobiliario, e incluso prendieron fuego en algunas zonas, sin que los daños llegaran a comprometer la estructura del recinto. Elementos del Cuerpo de Bomberos consiguieron sofocar las llamas.

Trascendió de forma preliminar que la Oficina Jurídica de Gobierno del Estado presentará las denuncias correspondientes por los hechos suscitados en Palacio del Ejecutivo, para deslindar responsabilidades. En medio de las protestas, efectivos de la Guardia Civil arribaron al sitio para controlar a los ciudadanos, aunque hasta el momento no se tiene un número exactos de cuántas personas fueron detenidas.

