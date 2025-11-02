Waldo's operaba sin programa interno de Protección Civil desde 2021, dice Gobierno de Sonora; ordenan cierre de 68 tiendas

Hermosillo, Sonora.- Después de la tragedia registrada por la explosión en una tienda Waldo's en el centro de la ciudad de Hermosillo, que dejó como saldo 23 muertos, las autoridades de Sonora ofrecieron una rueda de prensa para informar avances sobre las investigaciones. Aquí se dio a conocer que la tienda Waldo's operaba sin programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, además de que se ordenó cerrar 68 tiendas en todo el estado para revisar si cumplen las medidas de seguridad.

Lo anterior lo señaló Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, quien dijo que en 2021, durante la administración actual, dio un sentido negativo al programa interno de Protección Civil de la tienda. "Es importante decir que cada uno de los documentos, de los trámites, de los permisos que involucra el que sea posible la operación de un establecimiento de esta naturaleza, se encuentra en estos momentos en revisión y análisis como parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y que nosotros estaremos proporcionando todos los elementos de información que existen", señaló.

Rueda de prensa de actualización sobre incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo pic.twitter.com/jsXx63bbIs — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 2, 2025

Presentan a cuatro gerentes de Waldo's por presunta responsabilidad en el incendio

Por otra parte, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, dio a conocer que las entrevistas realizadas indican que la explosión fue al interior del local, esto después de que se fuera dos veces la luz. Además, dio a conocer que se han presentado a cuatro gerentes de diferentes tramos de responsabilidad y están por presentar a una quinta persona por el mismo motivo. También estarían pendientes de indagar otras dos áreas, la de Protección Civil y la de mantenimiento de cadena.

Ordenan el cierre de 68 tiendas

También se dio a conocer que se tuvo una llamada con el dueño de Waldo's y se acordó cerrar las 68 tiendas del estado de Sonora para iniciar una revisión profunda con el fin de que se verifique que se da cumplimiento a cada una de las normas y garantizar la seguridad de cada una de las personas. "Vamos a iniciar un proceso de evaluación junto a los gobiernos municipales que se encargan de esta parte y se pueda concluir que no hay riesgo para los ciudadanos", afirmó Adolfo Salazar Razo.

#TribunaInforma | La FGJES señala que el transformador al interior de la tienda Waldo's es particular y no está vinculado a la infraestructura de la CFE con la que se brinda suministro eléctrico uD83DuDDE3? pic.twitter.com/0JjOfkYCcM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui