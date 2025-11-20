Accidente en Ciudad Obregón: Choque en la colonia Hidalgo deja tres vehículos afectados

Ciudad Obregón, Sonora.- El cruce de las calles Chiapas y Jesús García, en la colonia Hidalgo, de Ciudad Obregón, se convirtió en el escenario de un accidente de tránsito durante la mañana de este jueves 20 de noviembre. En el percance se vieron involucrados tres vehículos, provocado presuntamente por la omisión de una señal de alto, generando una aparatoso choque múltiple y dejando solo daños materiales.

El suceso ocurrió alrededor de las 9:40 horas, cuando la conductora de un sedán Saturn, modelo 1997 de color verde, circulaba en dirección de sur a norte por la calle Chiapas. Al llegar al cruce con Jesús García, la unidad no cedió el paso reglamentario y fue impactada en su costado izquierdo por un automóvil Chevrolet Malibu, modelo 2009 de color café, que transitaba con preferencia de paso en sentido de poniente a oriente.

La fuerza del primer impacto fue tal que el sedán Saturn fue proyectado directamente contra una camioneta pick up Ford, modelo 1997 de color azul, que se encontraba debidamente estacionada sobre la acera norte de la rúa. Los tres vehículos involucrados presentaron daños de consideración como resultado de la secuencia de colisiones. Al lugar de los hechos acudieron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme.

Dicho personal se encargó de asegurar la zona para evitar otros percances y de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica.

