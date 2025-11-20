Alerta en Cajeme: Confirman desaparición de hombre estadounidense en un ejido de la región

Cajeme, Sonora.- Luego de un reporte que se difundió hace unos días en redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de localización para dar con el paradero de Manuel Valdez Martínez, un hombre de 31 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado sábado 8 de noviembre de 2025. El individuo fue visto por última vez en el ejido Francisco Villa, perteneciente al municipio de Cajeme. Cada dato, por más pequeño que parezca, puede resultar determinante para su pronta localización.

De acuerdo con el informe del organismo, Manuel es de nacionalidad estadounidense, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y pesa alrededor de 70 kilogramos. Su complexión es delgada, su piel es morena clara y tiene cabello castaño oscuro, corto y liso. Sus ojos son cafés y grandes, y sus labios son gruesos. Su familia permanece en una profunda incertidumbre y pide la colaboración de la comunidad para que regrese con bien a su casa.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a MANUEL VALDEZ MARTÍNEZ. Cualquier información, al teléfono: -6622297369. La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación compartida en redes sociales.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a MANUEL VALDEZ MARTINEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 18, 2025

Hasta el momento se desconoce qué vestimenta portaba al momento de su desaparición, por lo que se hace hincapié en la importancia de sus rasgos físicos. Como señas particulares, la Comisión de Búsqueda indicó que cuenta con un tatuaje en la parte externa del brazo izquierdo, aunque no se especificó el tipo de figura. En un reporte previo, medios locales señalaron que se movilizaba a bordo de una camioneta tipo Dodge, color gris y modelo atrasado.

Las autoridades correspondientes hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que ayude a encontrar sano y salvo a Manuel Valdez Martínez. Los reportes pueden hacerse directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, específicamente al número telefónico 662 229 7369 o, bien, comunicarse al sistema de emergencias 9-1-1, así como al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

La desaparición de Manuel Valdez Martínez se reportó hace unos días en redes sociales.

