Asesinan a Édgar Iván cuando estaba estacionado frente a una farmacia al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025, un hombre fue víctima de una agresión armada que lo privó de la vida en el estacionamiento de una conocida plaza comercial de la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al oriente de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes señalan que el hoy occiso se encontraba a bordo de un vehículo compacto de lujo y modelo reciente, cuando sufrió el atentado por parte de gatilleros desconocidos.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron a las 07:30 horas, cuando la víctima estaba dentro de una Toyota Prius, color blanco, y estacionado frente a una farmacia situada en la avenida Antonio Nacayama y la calle Epigmenio Gil Doblado González, cuando fue interceptado por los agresores. De forma preliminar se identificó al fallecido como Édgar Iván 'N', de 36 años de edad, quien vestía una playera negra y un pantalón de mezclilla.

El servicio de emergencias 911 fue notificado sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego a bordo de dicho automóvil en la esquina del bulevar Sabinos o Antonio Nakayama y bulevar Miguel Hidalgo de la colonia el mismo nombre, en la ciudad de Culiacán", detalló el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se movilizaron al sitio y confirmaron que el cuerpo del individuo quedó sin vida al interior de la referida unidad, por lo que procedieron a acordonar el perímetro. Asimismo se constató que el vehículo presentaba impactos de bala en el cristal del lado del piloto y en la carrocería. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar de los hechos, en donde se localizaron casquillos de arma de fuego esparcidos a un costado del automóvil estacionado. Por su parte, agentes investigadores realizaron las averiguaciones previas del caso para que se pudiera retirar y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley.

