Atropellan a motociclista frente a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 20 de noviembre se registró un accidente vehicular al sur de Ciudad Obregón, específicamente en el cruce de las calles 300 y Valle de Álamos, en la colonia Miravalle. En el percance, ocurrido poco después de las 17:00 horas, se vieron involucrados un automóvil sedán y una motocicleta, y afortunadamente solo dejó como saldo daños materiales leves y sin personas con lesiones de consideración.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un vehículo Kia Rio de color gris y modelo reciente impactó a una motocicleta de color rojo que circulaba por la misma zona. A consecuencia del choque, el conductor del vehículo de dos ruedas cayó sobre el pavimento. A pesar del impacto, el hombre solo sufrió un golpe en la espalda, pero pudo reincorporarse por su propio pie y se dirigió a la banqueta para resguardarse, mostrando que sus lesiones no eran de gravedad.

Debido a que no se reportaron heridos que requirieran atención, no fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. El hecho, que tuvo lugar frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, fue atendido por elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de lo sucedido para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.

La moto quedó tirada sobre la carpeta asfáltica

Tan solo unas horas antes sucedió otro accidente en Ciudad Obregón. El cruce de las calles Chiapas y Jesús García, en la colonia Hidalgo, se convirtió en el escenario de un hecho de tránsito durante la mañana de este jueves. En el percance se vieron involucrados tres vehículos, provocado presuntamente por la omisión de una señal de alto, generando una aparatoso choque múltiple y dejando solo daños materiales.

El suceso ocurrió alrededor de las 9:40 horas, cuando la conductora de un sedán Saturn, modelo 1997 de color verde, circulaba en dirección de sur a norte por la calle Chiapas. Al llegar al cruce con Jesús García, la unidad no cedió el paso reglamentario y fue impactada en su costado izquierdo por un automóvil Chevrolet Malibu, modelo 2009 de color café, que transitaba con preferencia de paso en sentido de poniente a oriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui