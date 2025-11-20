Balean a mujer y hallan a hombre muerto horas más tarde en la colonia Akiwiki de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre de 2025 se reportó una agresión armada en un domicilio de la colonia Akiwiki, ubicada al sur de Hermosillo, Sonora, la cual dejó como saldo a una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. El violento hecho provocó la movilización de las autoridades municipales y personal de los cuerpos de auxilio, quienes acudieron a la ubicación para auxiliar a la víctima.

De acuerdo con información preliminar, el ataque a balazos se registró alrededor de las 03:00 horas y tuvo lugar en una vivienda ubicada en el callejón Pico de Orizaba. Los primeros reportes señalan que la afectada, identificada extraoficialmente como Ivon Guadalupe 'N', se movilizó por su propio pie desde el lugar del atentado hasta la intersección de las calles Colima y Pico de Orizaba, en donde se le brindó atención médica inicial.

La fémina presentó heridas de bala en el brazo izquierdo y en el costado derecho del abdomen, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida. Versiones indican que en el inmueble mencionado se realizaban actividades relacionadas con el narcomenudeo; sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por ninguna autoridad local o estatal. Paramédicos llevaron a la víctima a un hospital para recibir atención médica.

En otro suceso ocurrido horas después, aproximadamente al mediodía de este mismo jueves, elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se trasladaron a la colonia Akiwiki tras recibir el reporte sobre una persona del sexo masculino sin vida. El Departamento de Bomberos de Hermosillo se presentó en el sitio para forzar la entrada de la residencia, en la que se confirmó la presencia de un hombre inconsciente.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ingresaron a la propiedad y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. La zona fue asegurada y resguardada, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. De manera extraoficial se dijo que el hoy occiso se dedicaba a la venta de drogas en el sector; sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quien se encargue de esclarecer ambos casos.

Fuente: Tribuna del Yaqui