Balean a pareja frente a su domicilio por resistirse al robo de su camioneta en Tonalá, Jalisco

Tonalá, Jalisco.- La noche del miércoles 19 de noviembre de 2025, dos personas, un hombre y una mujer, fueron víctimas de un ataque armado al resistirse al despojo de su camioneta en la colonia Los Pinos, ubicada en el municipio de Tonalá, Jalisco. Los reportes preliminares señalan que la fémina, de 30 años de edad aproximadamente, se encontraba llegando a su domicilio en dicho sector, cuando fue interceptada por al menos dos sujetos armados.

De acuerdo con información de medio locales, los hechos se registraron en el cruce de las calles Pinar Oriente y Pinabetes, cuando la víctima se estaba estacionando. Fue en ese momento que los asaltantes aparecieron y le exigieron las llaves de la unidad, por lo que comenzó a gritar y uno de los gatilleros presuntamente le disparó en un brazo para facilitar el asalto. El masculino, identificado como esposo de la mujer, escuchó la detonación y salió de la vivienda.

En un intento por defender a su pareja, el individuo recibió un impacto de bala a la altura del tórax y los delincuentes escaparon del lugar a bordo de la vagoneta, cuyas características por el momento se desconocen. Según datos recabados por Guardia Nocturna, los heridos fueron trasladados en primera instancia a las instalaciones de la Cruz Verde El Cerro de la Reina, en donde los médicos le realizaron una valoración inicial.

En la calle Pinabetes y Pinar Oriente en la colonia Los Pinos de Tonalá una mujer de 30 años llego en su camioneta a su casa y un sujeto la asaltó, al exigirle entregará su vehículo se puso a gritar y el ladrón le disparó en una pierna por lo que el esposo de la víctima pic.twitter.com/N2BEKyc6GQ — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) November 20, 2025

Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, se determinó que debían recibir atención más especializada, por lo que fueron llevados e internados en la Cruz Verde del Rosario, la cual se ubica en el municipio de Tonalá. En el último reporte se indicó que el estado de salud de la pareja se califica como regular a grave, mientras que la Comisaría Municipal expresó que se pusieron en marcha las investigaciones para esclarecer los hechos.

Elementos de la Policía Municipal de Tonalá se movilizaron hacia el lugar del ataque como primeros respondientes, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen, donde se localizaron indicios balísticos que serán fundamentales para la carpeta de investigación. Después se notificó al Ministerio Público competente y se turnó el caso a la Fiscalía del Estado de Jalisco para determinar el móvil de la agresión y dar con los responsables.

uD83DuDD34#IMPORTANTE | Una pareja fue agredida con arma de fuego en calles de la Col. Los Pinos de Tonalá.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/CfMWftYobC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui