Choque en Ciudad Obregón: Se registra impactante accidente cerca de la Central de Abastos

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025 se reportó un aparatoso accidente de tránsito sobre la Carretera Federal México 15, casi frente a las instalaciones de la Central de Abastos de Ciudad Obregón, Sonora. En el percance vial participaron dos vehículos, los cuales presentaron daños materiales de consideración; sin embargo, afortunadamente las autoridades no reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando el conductor de una vagoneta de color blanco y modelo reciente, misma que se desplazaba con rumbo al norte, presuntamente impactó por alcance al tripulante de un vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Tundra y modelo reciente, a unos cuantos metros hacia el norte de la Plaza Sendero, hasta donde arribaron elementos policíacos y cuerpos de rescate.

Tras recibir el reporte, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se movilizaron hacia el sitio y auxiliaron a las personas involucradas. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades en este incidente automovilístico. Hasta el momento se desconoce la identidad de los civiles implicados en el siniestro.

Se registra accidente automovilístico sobre la Carretera Federal México 15.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en distintos puntos de Cajeme, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren este tipo de accidentes en la región. Una vez culminadas las pesquisas de ley, las autoridades realizaron el retiro de las unidades siniestradas.

En otro caso similar, el operador de un camión tipo dompe, que presuntamente se quedó sin frenos, embistió una camioneta Chevrolet Colorado Z71, color gris y modelo reciente en la que se movilizaba una pareja adulta, en la esquina de las calles Jalisco y 200, en el sector oriente de Ciudad Obregón. La camioneta particular presentó múltiples daños materiales, aunque tampoco se reportaron personas lesionadas a causa del aparatoso choque.

#Seguridad | Conductor de dompe se queda sin frenos y protagoniza aparatoso choque en Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE9BuD83DuDEA8https://t.co/5ondDF8TjF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui