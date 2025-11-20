Código Rojo genera pánico en centro de Cócorit; ejecutan a 'El Indio' en plena vía pública

Ciudad Obregón, Sonora.-La tranquilidad dejó de sentirse esta mañana de jueves 20 de noviembre de 2025 en Cócorit cuando se registró un Código Rojo que dejó una persona sin vida. Esto se suma a la violencia imparable que se ha registrado en días pasados, donde las agresiones armadas no han dado tregua.

Los hechos se registraron poco antes de las 10:30 horas, esto entre las calles Sinaloa y 5 de Mayo, donde fue agredido un sujeto con armas de fuego; no se han detallado más los hechos sobre cómo fue la agresión o cuántas personas participaron; lo único que comentaron los vecinos es que se escucharon varias detonaciones y posteriormente se dieron cuenta del hombre que estaba tirado sin vida en el sitio de los hechos.

Aunque no se dio más información sobre la víctima, se le identificó de manera pronta como 'El Indio', de una edad aproximada entre 40 y 45 años. Personas que se encontraban mirando la escena del crimen dijeron que era conocido en el sector. Aunque los paramédicos de la Cruz Roja acudieron lo más pronto posible para tratar de salvarle la vida, al llegar pudieron precisar que ya no contaba con signos vitales. También llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y del Servicio Médico Forense (Semefo) para tomar nota de los hechos y llevar el cuerpo al anfiteatro para su identificación y comenzar una carpeta de investigación.

Cócorit ha sido una zona que no ha escapado de la violencia que se registra en Cajeme, pues el pasado jueves 13 de noviembre se registró una agresión armada que dejó un hombre sin vida, esto también en la colonia Centro de Cócorit. El sujeto fue identificado por las autoridades como Rey David 'N' y la FGJES señaló que contaba con amplio historial delictivo, así como que era señalado por ser un generador de violencia en la región.

Rey David 'N' tenía dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, así como investigaciones por robo calificado y robo de noche cometido por dos o más personas. Cabe señalar que en la escena fueron asegurados 13 casquillos calibre 9 milímetros, procesados por Servicios Periciales para su análisis balístico.

