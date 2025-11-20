Conductor de dompe se queda sin frenos y protagoniza aparatoso choque en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025 se reportó otro accidente de tránsito en Ciudad Obregón, Sonora, el cual fue protagonizado por el chofer de un camión tipo dompe, que presuntamente se quedó sin frenos. El conductor de la unidad pesada terminó por impactar a un vehículo particular y, a pesar de lo aparatoso del percance vial, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente se registró alrededor de las 11:30 horas y tuvo lugar sobre la esquina de la calle Jalisco y boulevard Rodolfo Elías Calles, vialidad que es conocida popularmente como calle 200. Preliminarmente se dijo que el operador del camión de volteo circulaba por la calle Jalisco y, al llegar al semáforo, presentó la unidad presentó una falla mecánica frente a los otros automovilistas que esperaban la luz ropa.

En un intento por evitar embestir a los vehículos que se encontraban detenidos, el tripulante se subió a la banquera y avanzó de forma desmedida hasta cruzar la carretera 200. Sin embargo, durante el trayecto, el dompe impactó a una vagoneta Chevrolet Colorado Z71, color gris y modelo reciente en la que se movilizaba una pareja adulta. El fuerte choque provocó la movilización de las autoridades y de los servicios de emergencia.

El dompe se estrelló con una camioneta Chevrolet Colorado Z71, la cual presentó múltiples daños materiales.

La camioneta siniestra quedó a un costado de una gasolinera del sector y resultó con múltiples daños materiales como la pérdida de una llanta delantera, así como destrozos en la suspensiones, mica trasera, guardafango y en el frente del automóvil. Personal médico descartó la presencia de civiles lesionados, mientras que elementos del Departamento de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en distintos puntos de Cajeme, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren estos accidentes. Hasta el momento se desconoce la identidad del presunto responsable y tampoco se sabe si se registró alguna detención derivada de este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui