Hermosillo, Sonora.- El creador de contenido Luis Isaac Martínez Moreno, mejor conocido en redes sociales como responsable de la página 'Cocinando A la Periqué', fue detenido el pasado 18 de noviembre en Hermosillo, Sonora, un día después de su última publicación en Facebook; esto ha sido confirmado por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el influencer permanece a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica tras cumplimentarse una orden de aprehensión por parte de elementos de la Policía Ministerial, Municipal y de Investigación. La detención ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos de Hermosillo, específicamente en la calle Amapolas, según indica la ficha oficial, a las 12:00 horas de la madrugada. En un primer momento, Martínez Moreno habría intentado escapar de las autoridades, de acuerdo con información difundida por medios locales, pero esto no ha sido confirmado.

Confirman en Registro Nacional de Detenciones la captura del influencer 'Cocinando a la Periqué' en Hermosillo

Aunque su contenido se centra en recetas y gastronomía sonorense, acumulando 4.2 millones de seguidores en Facebook y 1.5 millones en TikTok, hasta ahora se desconocía el motivo de su captura. Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que fue asegurado por presunta posesión de drogas, y no en relación directa con el asesinato de un agente municipal de tránsito ocurrido una noche antes en la misma zona.

Fuentes cercanas a la investigación aclararon que el influencer sería procesado únicamente por el presunto delito de posesión de droga y no está señalado como responsable del ataque que cobró la vida del oficial municipal.

Asegura narcóticos y dos motocicletas en cateo en Hermosillo

Mientras que respecto a las investigaciones por el homicidio del oficial de tránsito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, en un operativo conjunto de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Seguridad Pública Municipal (SPM), se ejecutó una orden de cateo con resultados positivos en la colonia Adolfo López Mateos.

La diligencia se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2025, iniciando a las 16:52 horas, en un domicilio ubicado en la calle Amapolas esquina con calle Tabachín. Como resultado del operativo, la fiscalía logró el aseguramiento de los siguientes indicios relacionados con delitos contra la salud, siendo estos 13 envoltorios de plástico conteniendo droga sintética cristal, una motocicleta negra con azul, marca Itálika Forza, modelo 2018, sin placas, y una motocicleta negra con plateado, marca Kurazai Classic, modelo 2018, sin placas.

Un elemento de tránsito fue asesinado

Fuente: Tribuna del Yaqui / Registro Nacional de Detenciones