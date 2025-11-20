Decomisan en Sonora 300 kilos de crytal ocultos en tambos de químicos; hay dos detenidos

San Luis Río Colorado, Sonora.- En un operativo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora, autoridades federales lograron un decomiso de narcóticos en el municipio de San Luis Río Colorado. Durante una inspección, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional interceptaron un tráiler que transportaba aproximadamente 300 kilos de aparente metanfetamina, por lo cual dos personas fueron detenidas.

El aseguramiento tuvo lugar en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico 'Cucapah'. En este punto de revisión, el personal militar procedió a inspeccionar un tractocamión de la marca Freightliner, color blanco, que transitaba con dirección al oeste. La primera fase de la revisión se realizó mediante el uso de tecnología de Rayos Gama, un método no intrusivo que permite detectar anomalías en la carga.

El escaneo reveló inconsistencias en la densidad del contenido de la caja seca, por lo cual los oficiales realizaron una verificación física. Durante la inspección manual, los elementos localizaron en el interior del remolque un total de 18 tambos de color negro. Dichos contenedores estaban etiquetados con la leyenda "Dynclor Granular", un producto químico utilizado comúnmente para el tratamiento de agua, en un claro intento por ocultar la carga ilícita.

Al examinar el contenido, se encontró una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina. En el lugar fueron detenidos el conductor, identificado como Rogelio 'N', de 41 años de edad, y su acompañante, Jorge 'N', de 42 años. Según las primeras declaraciones, el vehículo había partido de Hermosillo, Sonora, y tenía como destino final la ciudad de Tijuana, Baja California.

Tras el hallazgo, se procedió a asegurar tanto el vehículo como la sustancia y a poner a los dos individuos bajo custodia. Tanto los detenidos como el material incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y proceder conforme a derecho.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad de Sonora reafirma su compromiso con el combate al Crimen Organizado, la legalidad y la investigación par garantizar la protección de la sociedad sonorense", se lee.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora