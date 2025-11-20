Discusión por dinero termina con mujer secuestrada por casi 24 horas y hombre detenido en Sonora

Santa Cruz, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició un proceso judicial en contra de un hombre identificado como José 'N', de 40 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad. Durante la audiencia inicial celebrada recientemente, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada, asegurando así la presencia del imputado durante las siguientes etapas del procedimiento.

Los hechos en cuestión, según la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público, tuvieron lugar entre el 15 y el 16 de noviembre pasados en un domicilio particular del ejido Miguel Hidalgo, en el municipio de Santa Cruz. La investigación señala que todo comenzó con una disputa de índole económica entre el ahora detenido y su pareja sentimental, una mujer de 30 años cuya identidad se mantiene en reserva para su protección.

De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia, se alega que tras el altercado, José 'N' habría confinado a la víctima en una de las habitaciones de la vivienda, impidiéndole salir y comunicarse con el exterior. La situación se prolongó hasta las 11:25 horas del 16 de noviembre, momento en que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el lugar tras recibir una llamada de emergencia.

La llegada de los agentes ayudó a que el acusado liberara a la mujer al percatarse de la presencia policial. En la sede judicial, se procedió a la audiencia donde se validó la legalidad de la detención y se formuló la imputación por el delito mencionado. El juez, tras analizar los argumentos de la Fiscalía estatal y la defensa, consideró que existían elementos suficientes para dictar la prisión preventiva justificada.

Imputado un hombre por privación ilegal de la libertad en Santa Cruz



Santa Cruz, Sonora, 20 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo la audiencia inicial relacionada con un hecho de privación ilegal de la libertad ocurrido… pic.twitter.com/Ekgt17RvKj — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 20, 2025

La resolución sobre la vinculación a proceso del imputado, que determinará si el caso avanza a juicio, quedó pendiente y se definirá en la continuación de la audiencia. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de investigar con rigor jurídico y actuar en la protección de las víctimas, garantizando el acceso a la justicia en casos que vulneran la libertad personal", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora