FGJES: Miguel Ángel 'N', ladrón de pipa de diésel en Hermosillo, estaba drogado al momento de intensa persecución

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te ha informado, ayer miércoles 19 de noviembre de 2025 se registró una intensa persecución en varios sectores de Hermosillo por el robo de una pipa de color amarillo, por lo que las autoridades capturaron a un sujeto y este jueves 20 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que Miguel Ángel 'N', presunto responsable, quedó a disposición de las autoridades para su judicialización. Cabe señalar que se dio a conocer que el hombre salió positivo a prueba de drogas.

De acuerdo con el boletín informativo, Miguel Ángel 'N', de 34 años, fue asegurado por elementos policiales tras el robo de una pipa y su participación en una persecución que dejó vehículos dañados y personas lesionadas en distintos puntos de Hermosillo; cabe señalar que no se especificó cuántos quedaron heridos por los hechos. Por otra parte, el Agente del Ministerio Público inició carpeta de investigación por robo de vehículo de propulsión mecánica y daños cometidos con motivo del tránsito de vehículo, además de lo que resulte de las indagatorias.

Miguel Ángel 'N', ladrón de pipa de diésel en Hermosillo, estaba drogado al momento de intensa persecución

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el incidente se originó alrededor de las 15:44 horas del miércoles 19 de noviembre, cuando se recibió el reporte de un vehículo Kenworth, color amarillo, tipo pipa robado en el sector Paseo Río Sonora y Cerrada de la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor. Al comenzar la persecución, la unidad robada provocó un choque con tres vehículos particulares en las calles Sonora y Rayón: un Nissan Sentra gris, una Chevrolet Captiva roja y una Toyota Hilux color gris.

A las 15:48 horas, corporaciones de seguridad intensificaron la búsqueda y captura, participando elementos de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo (SPM) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP); posteriormente, arribó en apoyo la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Bomberos y personal de Protección Civil Estatal.

La persecución concluyó a las 16:01 horas, cuando unidades policiales aseguraron la pipa y detuvieron al conductor en bulevar Kino y Guillermo Carpena, en la colonia Pitic; el probable responsable fue trasladado a la Comandancia Centro de SPM para su certificación y posterior puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, donde una vez certificado por el médico legista dio positivo a consumo de droga.

En el sitio, personal de Bomberos de Hermosillo, con siete elementos y dos unidades cisternas, verificó que el tanque de la pipa, con capacidad de 20 mil litros, se encontraba vacío; la unidad está destinada al transporte de diésel. Además, Protección Civil Municipal y Estatal acudió con sus elementos para supervisar riesgos adicionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES