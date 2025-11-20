Hallan en Arizona, EU, a tres menores buscados en Sonora; estaban con familiares, confirma FGJES

Nogales, Sonora.- Este jueves 20 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la localización de tres menores que habían sido reportados como desaparecidos en Nogales. De acuerdo con la institución, los niños (de 11, 8 y 2 años) fueron ubicados sin daños y en resguardo de su padre en la ciudad de Phoenix, Arizona (Estados Unidos), luego de que se activaran protocolos de búsqueda ante la alerta inicial.

Según los primeros datos recabados por la FGJES, la investigación permitió establecer que el padre, identificado como Orlando 'N', se llevó a los menores durante la madrugada sin notificar a la madre. La mujer detalló que, al momento en que ocurrió la salida de los niños, ellos se encontraban dormidos en su domicilio en la ciudad de Nogales (estado de Sonora), mientras ella había salido por un lapso breve.

Nogales, Sonora, 20 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del… pic.twitter.com/a5WGSfVx56 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 20, 2025

Al regresar, notó la ausencia de sus hijos e inicialmente desconocía su paradero. Sin embargo, horas después se confirmó que Orlando 'N' había viajado con los menores a Phoenix para que pasaran algunos días con sus abuelos paternos, lo cual originó la alerta.

No hubo riesgo ni hechos delictivos, confirma la Fiscalía

Tras las entrevistas con la madre, la FGJES informó que la situación derivó de un conflicto personal entre ambos padres y no de un hecho criminal. La mujer decidió no presentar denuncia formal luego de dialogar con su pareja y aclarar lo ocurrido, además de corroborar que los menores estaban a salvo. Las autoridades destacaron que, al verificar el estado de los niños, se corroboró que nunca estuvieron en riesgo ni fueron víctimas de algún delito.

La Fiscalía resaltó que la rápida coordinación entre corporaciones permitió descartar escenarios de mayor gravedad y confirmar que los menores se encuentran en buen estado. Asimismo, reiteró la importancia de reportar de inmediato cualquier situación que pueda comprometer la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)