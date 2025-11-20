Harfuch festeja nuevo GOLPE al crimen: Cae el 'L-12' y más generadores de violencia en Sinaloa

Ciudad de México.- Este jueves 20 de noviembre de 2025, en plena conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, tras una serie de operativos en distintos puntos de Sinaloa se logró la captura de 15 presuntos generadores de violencia. Destacó que las acciones se lograron gracias al trabajo conjunto de fuerzas federales, estatales y autoridades ministeriales.

Según el comunicado compartido por García Harfuch en sus redes sociales oficiales, entre los 15 detenidos se encuentra José Socorro 'N', conocido como L-12. Este sujeto es considerado uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México por su presunta participación en homicidios y otros hechos violentos registrados en Tijuana, estado de Baja California.

El 'L-12' es uno de los más importantes generadores de violencia en Tijuana. Foto: Facebook

Cae el 'L-12': Uno de los principales generadores de violencia en Tijuana

De acuerdo con García Harfuch, el 'L-12' cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión por homicidio, además de estar relacionado con diversos episodios de violencia registrados en Tijuana. Su detención ocurrió en un operativo especial donde participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

El funcionario enfatizó que la captura de este individuo representa un avance importante para desarticular actividades delictivas con impacto directo en la frontera norte.

Segundo operativo en Navolato: decomisan armas de alto poder

En una acción distinta, desarrollada en el municipio de Navolato, fuerzas de seguridad detuvieron a otras 14 personas. Durante esta intervención se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora, equipamiento que presuntamente sería utilizado para actividades delictivas. Según lo informado, el operativo estuvo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte… pic.twitter.com/QPgzDgubJu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 20, 2025

García Harfuch subrayó que la acción conjunta permitió retirar de circulación armamento de alto poder, evitando que fuera utilizado contra la población o contra personal de seguridad.

El titular de la SSPC destacó que los resultados forman parte de una estrategia continua del Gobierno de México para contener a grupos criminales en diversas regiones del país. Señaló que los operativos se mantendrán de manera permanente, especialmente en zonas donde las organizaciones delictivas mantienen influencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui