Iba a un Código Rojo: Patrulla protagoniza choque y derriba portón al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una patrulla de la Policía Municipal de Cajeme, que presuntamente se dirigía a atender un Código Rojo, protagonizó un accidente de tránsito la tarde de este jueves 20 de noviembre de 2025. Los primeros reportes indican que la unidad oficial se impactó contra un vehículo particular y derribó el portón de un establecimiento de distribución de gas LP, situado a la altura de la colonia Faustino Félix.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron alrededor de las 17:40 horas, cuando el vehículo de la corporación policial se movilizaba sobre la calle 300. Fue en ese momento que supuestamente impactó por alcance al tripulante de una camioneta Nissan, color gris y modelo atrasado, lo que derivó en que perdiera el control del volante y tumbara la estructura metálica del citado negocio, quedando dentro del mismo.

A pesar de lo aparatoso del incidente, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y sólo se tuvo registro de daños materiales en las unidades involucradas, además del local comercial que sufrió cuantiosos daños en su puerta principal. Cabe aclarar que hasta el momento no se ha corroborado cuál de los dos vehículos implicados sería el responsable de este incidente automovilístico, por lo que quedará esperar por un reporte oficial.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se trasladaron al sitio y se encargaron de efectuar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en el caso. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados, así como la cantidad a la que ascienden los daños materiales en la patrulla de la Policía Municipal y la camioneta que se vieron implicadas en el siniestro, por lo que se espera un reporte detallado en las próximas horas.

Este percance se une a otros dos de este tipo registrados durante este jueves: uno de ellos tuvo lugar en la esquina de las calles Jalisco y 200, en donde un dompe se quedó sin frenos e impactó una camioneta Chevrolet Colorado Z71, mientras que el otro se reportó sobre la Carretera Federal México 15, casi frente a las instalaciones de la Central de Abastos de Ciudad Obregón. En ninguno se reportaron personas lesionadas.

#Seguridad | Choque en Ciudad Obregón: Se registra impactante accidente cerca de la Central de Abastos uD83DuDCA5uD83DuDE99https://t.co/7Ob00hRy57 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui