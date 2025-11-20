Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 20 de noviembre de 2025 se registró una gran movilización policiaca en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, generando una gran alerta porque en un principio se pensó que se trataba de un ataque armado, pero en realidad fue la detención de sujetos fuertemente armados; aquí los detalles de lo sucedido.

Los hechos se dieron por la calle Puerto de la Paz entre Guaymas y Veracruz en la colonia antes mencionada, cuando en un operativo se registró la detención de presuntos integrantes de una célula criminal; de momento se habla de dos personas detenidas, pero hasta el momento la cifra no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que pudiera cambiar.

Intenso operativo en Ciudad Obregón: Detienen a dos sujetos fuertemente armados en la colonia México

Al lugar llegaron los tres niveles de gobierno, desde la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal, así como elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN); en los hechos también estuvieron presentes los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Se dijo que el operativo se realizó gracias a que mediante una denuncia ciudadana se alertó de la presencia de personas armadas y rápidamente se movilizaron las autoridades para detener a estos sujetos. Durante más de 30 minutos, personal de distintas dependencias estuvo en el punto haciendo diferentes trabajos de investigación, por lo que se espera que pronto se pueda compartir más información.

Código Rojo genera pánico en Centro de Cócorit

Este jueves 20 de noviembre también se registró otro hecho policiaco en el que fue asesinado un sujeto identificado como 'El Indio'. El suceso se registró poco antes de las 10:30 horas, esto entre las calles Sinaloa y 5 de Mayo, en pleno Centro de Cócorit, hasta donde las autoridades acudieron a atender la emergencia. Aunque no se dieron a conocer muchos detalles de los hechos, se dijo que la víctima tenía entre 40 y 45 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió a levantar los indicios para integrarlos a una carpeta de investigación y comenzar con las indagatorias que permitan dar con los presuntos responsables de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui