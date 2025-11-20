Interceptan y ejecutan a balazos a albañil mientras conducía en calles del sureste de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un ataque a balazos cimbró el sector sureste de Culiacán, Sinaloa, cuando un grupo armado privó de la vida a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo tipo sedán sobre una de las calles de la colonia 21 de Marzo, en las inmediaciones de un panteón que lleva el mismo nombre que este asentamiento humano. Los primeros reportes señalan que el fallecido se encontraba visitando a uno de los familiares que viven en dicho sector previo a sufrir el atentado.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Miguel 'N', de aproximadamente 45 años de edad y presuntamente de oficio albañil. Al momento de ser interceptado por su victimarios, el individuo conducía un automóvil Pontiac Sunfire, color blanco y modelo atrasado, sobre la calle Mariano Escobedo, entre Corneta Francisco Ramírez y Batalla de Puebla.

El reporte se registró alrededor de la 12:30 del mediodía de este jueves, cuando el servicio de emergencias 911 fue notificado, sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego por la calle Mariano Escobedo, entre las avenidas Batalla de Puebla y Corneta Francisco Ramírez de la colonia 21 de Marzo, a solo unos 100 metros de distancia de la entrada principal al camposanto anteriormente", detalló el medio anteriormente citado.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a un hombre a bordo de un vehículo modelo antiguo, cerca del Panteón de la colonia 21 de Marzo. pic.twitter.com/NosOsYAzhI — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 20, 2025

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al sitio y confirmaron que el tripulante del vehículo ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar de los hechos.

Una vez concluidas las diligencias previas para integrar la respectiva carpeta de investigación, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo hasta que sea reclamado por sus familiares. Este homicidio se une a otro que se registró la mañana de este jueves frente a una farmacia situada en una conocida plaza comercial de la colonia Miguel Hidalgo.

#Seguridad | Asesinan a Édgar Iván cuando estaba estacionado frente a una farmacia al oriente de Culiacán uD83DuDEA8https://t.co/HyfZx8qwIU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui