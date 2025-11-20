Investigan muerte de dos perros por posible envenenamiento en la colonia Obrera de Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados la mañana del pasado martes 18 de noviembre de 2025, una mujer identificada como Jessica L., de 22 años de edad, denunció el presunto envenenamiento de dos perros en la colonia Obrera, ubicada al sur del municipio de Nogales, Sonora. Elementos de la Policía Municipal, adscritos al Departamento de Bienestar Animal, ya se encargan de la respectiva investigación del caso.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 09:35 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) alertó a agentes municipales sobre lo acontecido, por lo que se trasladaron a la calle Manuel M. Diéguez. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con la denunciante, quien reportó que su perra 'Güera' perdió la vida.

En su declaración, la joven contó que, alrededor de las 08:00 horas del martes, abandonó su domicilio para llevar a su hija a la escuela; sin embargo, cuando regresó, se percató de que el animal, de 4 años de edad, se encontraba tirada frente a su vivienda y sacando espuma por el hocico. La mujer intentó reanimar a su mascota, pero ya no contaba con signos vitales. Posteriormente observó que un segundo can presentaba signos compatibles con aparente envenenamiento.

La denunciante indicó que su perra 'Güera' sacaba espuma por el hocico antes de perder la vida.

Fue ese momento que se comunicó al sistema de emergencia del 9-1-1, por lo que el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana para su investigación. Por su parte, personal de Servicios Periciales acudió para realizar las diligencias correspondientes y levantar evidencia en el sitio. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier caso de maltrato o crueldad animal, recordando que este tipo de conductas son investigadas y sancionadas conforme a la ley.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Sonora?

De acuerdo con el Código Penal de Sonora, si el caso de maltrato provoca lesiones que pongan en riesgo la vida del animal, la pena puede ir de 1 año y dos meses a 3 años de prisión, aunado a una multa que va de 75 a 150 días de salario mínimo. Sin embargo, en casos más graves en los que se causa la muerte del animal, la pena aumenta de 2 a 6 años de prisión y una multa de entre 200 y 400 días de salario mínimo.

