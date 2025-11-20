Localizan en Hermosillo a hombre desaparecido hace 30 años; ya está de vuelta con su familia

Hermosillo, Sonora.- Un esfuerzo coordinado entre autoridades, colectivos de búsqueda y diversas instituciones, culminó en la localización y reunificación familiar de Teodoro Sierra Trías, un hombre originario de Bahuichivo, Chihuahua, cuyo paradero era desconocido para sus seres queridos desde hacía más de 3 décadas. Durante años, el señor Sierra Trías formó parte de la comunidad de la colonia Modelo, en Hermosillo, Sonora.

A pesar de encontrarse en situación de calle, se había ganado el aprecio de los vecinos, a quienes apoyaba con labores de limpieza y mantenimiento. Fue precisamente este vínculo con su entorno lo que facilitó su identificación. El punto de inflexión en esta historia fue la información proporcionada por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, quienes alertaron a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

A partir de este reporte, la Comisión activó los protocolos correspondientes, estableciendo un puente de comunicación con su homóloga en el Estado de Chihuahua. La Comisión local de búsqueda y la Fiscalía General de Chihuahua trabajaron conjuntamente para encontrar a los familiares de Teodoro, logrando contactar a su hermana, María Leticia Sierra Trías.

El reencuentro se materializó el pasado 16 de noviembre en Hermosillo, donde personal de la Comisión sonorense brindó acompañamiento a la familia durante su traslado y encuentro. Tras esto, el señor Sierra Trías expresó su deseo de volver a su Estado natal. Su retorno voluntario fue gestionado garantizando gracias al apoyo de la Coordinación Estatal de Migración y a la empresa de transporte Estrella Blanca.

Fuente: Tribuna del Yaqui