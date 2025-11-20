Patricia Margarita fue secuestrada en su propio negocio; autoridades la buscan en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Sonora iniciaron una investigación tras la desaparición de Patricia Margarita Soto Romero, una comerciante de 37 años de edad, ocurrida la noche de este miércoles 19 de noviembre en la colonia Quintas del Sol, al sur de Hermosillo. El suceso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes señalan un aumento en la actividad delictiva dirigida a pequeños negocios.

Según los primeros informes, el suceso tuvo lugar entre las 22:20 y las 22:30 horas. Soto Romero se encontraba sola trabajando en su negocio, una tienda de abarrotes, ubicada en la esquina de las calles Quinta Campanero y Quinta Encinal, preparándose para cerrar. Testigos en la zona indicaron que dos individuos esperaron a que el establecimiento quedara sin clientes para ingresar y forzar a la propietaria a abandonar el lugar.

Acto seguido, la subieron a su propio vehículo para llevársela con rumbo desconocido. Horas más tarde, la familia de la víctima confirmó que el automóvil fue localizado en estado de abandono. En su interior se encontró el teléfono celular de la afectada, pero no había rastro de su paradero. Al momento de los hechos, Patricia Margarita vestía una blusa color negro, pantalón de mezclilla y tenis del mismo color.

En respuesta, se desplegó un operativo de investigación en el área. Agentes ministeriales están recabando testimonios de vecinos y analizando grabaciones de cámaras de seguridad cercanas que pudieran ofrecer pistas sobre la identidad de los responsables y la ruta de escape utilizada. Asimismo, diversos colectivos de búsqueda de personas han difundido la ficha de búsqueda de la mujer para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Comerciantes y vecinos de colonias aledañas han manifestado que en los últimos meses se han registrado múltiples casos de extorsión, conocidos como "cobro de piso". Las exigencias económicas, según testimonios, oscilan entre los 50 mil y 100 mil pesos. Se han reportado incidentes de hombres armados ingresando a domicilios que también funcionan como negocios para despojar a sus dueños de dinero, vehículos y otras pertenencias.

Entre los casos mencionados por la comunidad se encuentra el de una vendedora de mariscos que habría pagado 50 mil pesos bajo amenaza y el de un joven asaltado a punta de pistola afuera de su casa. Las autoridades han puesto a disposición la línea telefónica 66-22-89-88-00, extensión 15-392, para que cualquier persona que cuente con información relevante sobre el paradero de Patricia Margarita pueda proporcionarla de manera anónima y segura.

Fuente: Tribuna del Yaqui