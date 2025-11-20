Procesan a Teodoro por intentar quemar viva a su exesposa en Sonora; la roció con combustible

Benjamín Hill, Sonora.- Las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal en contra de Teodoro 'N', quien enfrenta graves acusaciones por los delitos de tentativa de feminicidio agravado, violencia familiar y narcomenudeo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó un sólido cúmulo de pruebas que permitió su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El caso que condujo a su detención tuvo su punto más crítico el pasado 8 de noviembre en la colonia San Fernando, de Benjamín Hill. Según la carpeta de investigación, en esa fecha, el imputado agredió verbalmente a la víctima, profiriendo amenazas de muerte y expresiones denigrantes. La violencia escaló de manera alarmante cuando Teodoro 'N' roció a la mujer con un líquido inflamable que portaba en una botella de plástico y, acto seguido, intentó prenderle fuego con un encendedor.

La tragedia fue evitada gracias a la valiente y oportuna intervención de un acompañante de la víctima, quien logró impedir que se consumara el ataque. Inmediatamente después del suceso, la víctima solicitó auxilio a través de los servicios de emergencia. La rápida respuesta coordinada de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitió localizar al sospechoso. Al percatarse de la presencia policial, Teodoro 'N' intentó huir, pero fue interceptado y asegurado metros más adelante.

Durante la inspección, se le encontró en posesión de la botella con el combustible, el encendedor y ocho envoltorios con una sustancia granulada, que análisis periciales confirmaron como metanfetamina, con un peso neto de 2.92 gramos. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que el evento de noviembre no fue un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de violencia que se extendió por varios meses.

La evidencia presentada en la audiencia documentó múltiples agresiones previas en el mismo domicilio. El historial detalla que el 8 de junio de 2025, el imputado ejerció violencia psicoemocional. El 21 de junio, la intimidación se tornó física al amenazarla con un cuchillo a la altura de las costillas. Un mes después, el 20 de julio, repitió el acto utilizando un arma blanca en el cuello y abdomen de la víctima, causándole una lesión leve mientras la coaccionaba para reanudar su relación.

Finalmente, el 19 de septiembre se registró otro episodio de agresión verbal. Durante la audiencia inicial, el juez de control validó la legalidad de la detención y, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por los tres delitos. La decisión de mantenerlo en prisión preventiva se fundamentó en el alto riesgo que su libertad representa para la seguridad e integridad de la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora