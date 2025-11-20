Reportan desaparición de Bulmaro Ruelas Vega en Ciudad Obregón; piden ayuda para hallarlo

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de redes sociales se comenzó a difundir un reporte ciudadano para solicitar el apoyo de la comunidad en la localización de Bulmaro Ruelas Vega, cuya desaparición dejó en incertidumbre a sus familiares en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. La publicación solicita a la ciudadanía compartir la información y aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

Hasta el momento, no se han compartido las características físicas del individuo ni tampoco en qué sector de la localidad fue visto por última vez. La familia de Bulmaro ha expresado su angustia ante la falta de información sobre su ubicación. La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de situaciones, donde la rapidez puede marcar una diferencia significativa para que pueda regresar con bien a su casa.

En caso de contar con información que pueda ayudar, los seres queridos del hombre proporcionaron el número telefónico 644 194 7368 como vía de contacto directo. Asimismo se invita a la comunidad cajemense a reportar cualquier dato, por más pequeño que parezca, al sistema de emergencia del 9-1-1 en caso de tener información relevante sobre su paradero. Hay que mencionar que cada minuto es crucial para avanzar en su búsqueda.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado se han pronunciado sobre este caso, por lo que no se cuenta con un registro oficial en torno a la ausencia de Bulmaro Ruelas Vega. Mientras se espera una respuesta por parte de las autoridades, la familia del masculino continúa difundiendo su caso con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

En otro caso similar que comenzó con un reporte en redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la desaparición de Manuel Valdez Martínez, de 31 años de edad, quien fue visto por última vez en el ejido Francisco Villa, a las afueras de Ciudad Obregón. Trascendió que es de nacionalidad estadounidense, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y pesa alrededor de 70 kilogramos.

#Seguridad | Alerta en Cajeme: Confirman desaparición de hombre estadounidense en un ejido de la región ??https://t.co/BhTZLga6Is — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui