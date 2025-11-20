Restos humanos encontrados en el desierto de Sonora corresponden a hermanos desaparecidos

Caborca, Sonora.- Hace poco de un mes, durante una jornada de rastreo en el norte de Sonora, fueron localizados diversos restos humanos. Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), así como autoridades del municipio de Caborca, confirmaron la identificación de estos: Se trataría de los hermanos Sergio y Ramiro Góngora Romero, quienes desaparecieron en junio de 2024 en la zona desértica entre los ejidos El Plomo, en Altar, y El Ejemplo, en Caborca.

De acuerdo con la información preliminar, durante la mañana del 15 de octubre, familiares de las víctimas y elementos municipales y militares pudieron acceder nuevamente a la región donde desaparecieron las víctimas. En un punto despoblado del desierto detectaron restos óseos y diversas prendas de vestir expuestas a la intemperie, entre ellas un overol, camisas, un cinto y múltiples casquillos percutidos que sugerían un hecho violento.

Identifican restos humanos hallados en Caborca. Foto: Facebook

Personal de Servicios Periciales especializados realizaron el levantamiento correspondiente de las evidencias y las trasladaron a Medicina Legal para para la realización de los exámenes forenses correspondientes. Luego de los estudios de ADN, se confirmó que los restos correspondían al doctor Sergio Góngora Romero, de 73 años de edad, y al licenciado Ramiro Góngora Romero, de 82 años. Eran hermanos.

Tras un año de búsqueda, localizan a hermanos desaparecidos en Caborca

Los hermanos fueron reportados desaparecidos el 18 de junio de 2024. En ese entonces, las autoridades no lograron ingresar al rancho donde se encontraban debido a la situación de riesgo en la región. Meses después, ya con condiciones más favorables, se localizó el inmueble completamente calcinado y una camioneta Ford de cuatro puertas en el mismo estado, sin que hubiera señales de los hombres. El hallazgo de octubre permitió finalmente esclarecer parte del caso.

Con la identificación confirmada, los familiares de los hermanos Góngora Romero continúan a la espera de avances en la investigación que permitan conocer el móvil del ataque. Autoridades estatales mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y reconstruir los hechos que derivaron en la muerte de los dos adultos mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui