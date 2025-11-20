Resultó ser policía: Capturan a responsable del asesinato de la niña Noelia Daylen en Oaxaca

Juchitán, Oaxaca.- Las autoridades de Oaxaca confirmaron la detención de un elemento activo de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), identificado como Lamberto Sánchez Valdivieso, por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres adultos y en la desaparición y posterior muerte de Noelia Daylen Santiago García, niña de 4 años de edad, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó en una comunicación oficial que la captura del sospechoso se concretó el pasado 11 de noviembre, como culminación de un operativo de inteligencia criminal. El fiscal destacó que este caso deja en claro el compromiso de la institución de no tolerar la impunidad, independientemente de que los responsables pertenezcan a corporaciones de seguridad.

La investigación se inició el 10 de noviembre pasado, tras el hallazgo de los cuerpos de tres personas en la avenida Vicente Guerrero, en la localidad de Guiguyita, Oaxaca. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo, de 19 años; Adelina, de 21 años; y Karla, de 25 años. Asimismo, familiares reportaron la desaparición de Noelia Daylen, hija de Adelina, quien había sido vista por última vez en compañía de su madre.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGJEO) activó un protocolo de búsqueda y investigación. Se conformó un equipo multidisciplinario que incluyó a la Vicefiscalía Regional del Istmo, la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal de Juchitán.

Este despliegue condujo a la localización del cuerpo de la menor en un domicilio particular en la colonia La Planta, en el mismo municipio. Durante la acción en dicho inmueble, se logró la detención de tres mujeres: R.E.B.N., M.G.S.P. y R.I.P.G., quienes se encuentran bajo investigación por su presunta vinculación con la desaparición y muerte de Noelia Daylen. Las autoridades también indagan su posible participación en los homicidios de los tres adultos.

En sus declaraciones, el fiscal Rodríguez Alamilla reconoció fallas en los procesos de reclutamiento policial, señalando que durante años no se aplicaron rigurosamente los controles de confianza ni se evaluaron adecuadamente los perfiles de los aspirantes. "Desafortunadamente, durante mucho tiempo no se trabajó en temas de control y confianza... y ahí están las consecuencias de contar con elementos de este tipo", afirmó.

Finalmente, el funcionario aseguró que se iniciará un proceso de "recomposición" en las corporaciones de seguridad del estado, con el objetivo de fortalecer los filtros y la supervisión interna. "No vamos a permitir que por una persona se manche una corporación policial", concluyó, reafirmando el compromiso de depurar las instituciones y garantizar la confianza ciudadana.

