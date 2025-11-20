Salió de casa y no volvió: Buscan a Hugo Axel, joven de 24 años desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) emitió una alerta de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de Hugo Axel Leyva López, de 24 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 29 de agosto de 2024 en Hermosillo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto por última vez al salir de su domicilio.

Esto sucedió en la colonia Corceles Residencial, de la capital sonorense. Desde ese momento, se desconoce su paradero, motivo por el cual las autoridades han iniciado los protocolos de búsqueda correspondientes, considerando que su integridad física podría encontrarse en riesgo. Para facilitar su identificación, se proporcionó una descripción de Hugo Axel, quien nació el 21 de noviembre de 2000, mide 1.70 metros y pesa 60 kilos.

Su tez es morena clara, su cara es ovalada, y su cabello es corto y de color negro. Sus ojos son de color café oscuro, cejas semipobladas y largas, y tanto su nariz como su boca son de tamaño mediano. Como seña particular distintiva, se destaca una cicatriz en el lado derecho de la frente. Se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), a través de su Departamento de Personas Extraviadas o Desaparecidas, exhorta a la población a que, si cuenta con alguna información que pueda contribuir a dar con el paradero de Hugo Axel, se comunique a la línea de emergencias 911 o directamente al teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701.

uD83DuDFE4 Se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula de Alerta de Búsqueda para la pronta localización de HUGO AXEL LEYVA LÓPEZ , de 23 años de edad. Fué visto por última vez el 29 de agosto de 2024, en Hermosillo, Sonora. uD83DuDFE4



Muchas gracias de antemano por… pic.twitter.com/f7VRaLwydM — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 20, 2025

Hace solo unos días se informó sobre otro caso similar. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora compartió una ficha para solicitar apoyo de la comunidad en la localización de Cristopher Misael González Acuña, menor de 16 años de edad reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. Según la información, el adolscente fue visto por última vez el pasado 10 de noviembre, en calles de la colonia Altares y desde ese momento su familia no ha tenido información sobre su paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora