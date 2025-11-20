Tras 5 días en altamar, rescatan a tres pescadores naufragados frente a costas de Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- Tras un operativo de búsqueda y rescate que se extendió por varios días, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y pusieron a salvo a tres pescadores originarios de Puertecitos, Baja California, cuya embarcación había sido reportada como desaparecida desde el pasado 15 de noviembre. La Sexta Zona Naval confirmó que la tripulación se encontraba a bordo de una panga a la deriva en el Golfo de California.

Asimismo, agregó que personal adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) de Puerto Peñasco, Sonora, ayudó en la localización. El incidente comenzó cuando las autoridades recibieron una notificación telefónica alertando que una embarcación menor, con tres personas, no había retornado al poblado de Puertecitos en la fecha programada. Por este motivo, la Semar activó los protocolos de emergencia.

La respuesta inicial fue el zarpe de una embarcación tipo Defender de la Ensar San Felipe, que comenzó a patrullar las áreas marítimas correspondientes a la posible ruta de los pescadores. Ante la falta de resultados inmediatos, el operativo se amplió significativamente en los días subsecuentes. Para maximizar las probabilidades de éxito, se implementó un despliegue integral que abarcó componentes marítimos, aéreos y terrestres.

La búsqueda por mar fue reforzada con la incorporación de personal de la Ensar Puerto Peñasco, sumando más embarcaciones tipo Defender y una patrulla interceptora. Simultáneamente, dos aeronaves de la Marina realizaron sobrevuelos para cubrir una extensa área de búsqueda desde el aire. Complementando estos esfuerzos, se desplegaron vehículos terrestres equipados con drones de alta tecnología para inspeccionar la línea costera.

#SONORA Elementos de @SEMAR_mx rescataron a tripulantes de embarcación perdidos desde el 15 de noviembre cuando zarparon de Baja California. Fueron ubicados en aguas de Puerto Peñasco



uD83DuDC49uD83CuDFFBEl barco zarpó del poblado de Puertecitos, B. C., no había regresado según lo programado.… pic.twitter.com/pgA60UeGml — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 20, 2025

Este despliegue finalmente rindió frutos, culminando con el hallazgo de la panga y sus tres ocupantes en costas sonorenses. Una vez rescatados, los pescadores fueron trasladados a las instalaciones de la Sexta Zona Naval en Puerto Peñasco. Ahí, un equipo de Sanidad Naval, apoyado por una ambulancia de la Clínica Naval local, les proporcionó una evaluación médica para determinar su estado de salud tras pasar al menos 5 días en el mar.

Los tripulantes fueron identificados extraoficialmente como Manuel Gómez, conocido como 'El Tío'; Ponciano Leyva, alias 'El Indio', y Carlos Salazar. Aunque no se emitió un informe detallado sobre su condición, se confirmó que los tres hombres se encuentran ya en tierra firme y a salvo.

Fuente: Tribuna del Yaqui