Violencia en Hermosillo: Con ráfagas de arma larga, asesinan a sujeto en colonia Villa Bonita

Hermosillo, Sonora.- La tarde-noche de este jueves 20 de noviembre de 2025 se activó otro Código Rojo por la ejecución a balazos de una persona de sexo masculino en la colonia Villa Bonita, ubicada al poniente de Hermosillo, Sonora. Vecinos del sector reportaron al menos ocho detonaciones de arma de fuego, presuntamente de fusil AK-47, popularmente conocido como 'cuerno de chivo', por lo que se desplegó una importante movilización policíaca en el sector.

De acuerdo con datos preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, cuando las líneas de emergencia del 9-1-1 recibieron un reporte sobre ráfagas de arma larga en el mencionado asentamiento humano. A su llegada, las autoridades se percataron de un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, tirado boca arriba en la calle Massarossa y bulevar Jarda, por lo que solicitó apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Cruz Roja se dieron cita en el lugar y, tras la respectiva valoración, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. A pesar de que no ha trascendido la identidad del hoy occiso, informes preliminares señalan que vestía una camiseta de color oscuro, un pantalón negro, gorra y calzado blanco al momento de ser ultimado por gatilleros que presuntamente viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet Malibú, color gris y modelo 2013.

Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Villa Bonita, al poniente de Hermosillo.

A la víctima se le apreciaban múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego y, según versiones extraoficiales, se le aseguraron envoltorios con una sustancia granulada con características similares al 'crystal'. Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acordonaron el área con cinta roja para preservar la escena del crimen y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las averiguaciones previas del caso, mientras que personal de los Servicios Periciales se encargó de cumplir con los respectivos trabajos de campo para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) retiró y trasladó el cuerpo a sus instalaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui