Violento ataque en Nuevo León: Sicarios matan a balazos a un hombre al interior de una vivienda

Apodaca, Nuevo León.- La violencia sigue al alza en el noreste de México. La noche de este miércoles 19 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como elementos del Gobierno Federal, desplegaron un amplio operativo en una zona habitacional de Apodaca, luego de que se notificara una agresión armada dentro de un domicilio particular. Este hecho violento dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 19 de noviembre, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en una vivienda que se ubica en el cruce de las calles Chorro Poniente y Chorro Sur, en la colonia Fuentes de San Miguel. Mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, autoridades recibieron varias llamadas donde se informaba que un hombre se encontraba herido por impactos de arma de fuego en el porche de una vivienda.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Apodaca, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes al confirmar una víctima en el lugar pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Estos revisaron al baleado y le brindaron los primeros auxilios, no obstante, señalaron que murió de forma casi instantánea en el lugar de los hechos.

El cuerpo de la víctima quedó cubierto con una sábana azul, mientras que el área fue asegurada para permitir que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) realizara las primeras indagatorias, entre ellas el levantamiento de evidencias y la recopilación de testimonios. Aunque aún no se ha informado el móvil del ataque, las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Por otra parte, a la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como la identidad del o los agresores. La Fiscalía del Estado ya abrió una nueva carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió este nuevo homicidio. Cualquier nueva información sobre el caso será compartida por TRIBUNA.

