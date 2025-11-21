Accidente en Sonora: FUERTE choque entre vehículos y tráiler paraliza tráfico y deja 2 víctimas

Ímuris, Sonora.- Los accidentes vehiculares siguen a la orden del día en el estado de Sonora, por lo que las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones al momento de manejar, en especial en tramos carreteros. Uno de los siniestros más impactantes ocurrió ayer, jueves 20 de noviembre, en la vialidad que conecta a Ímuris con Cananea. Este punto, colisionaron autos particulares contra un tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, en la zona conocida coló La Herradura, donde dos vehículos tipo sedán colisionaron de frente con un tractocamión que circulaba por la vía federal. Tras el impacto, las unidades quedaron seriamente dañadas y el tráfico se paralizó por completo. Se inmediato, se activó el Código Rojo en ese punto.

Este siniestro movilizó a las autoridades. Foto: Facebook

A la brevedad llegaron al sitio oficiales de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional División Caminos, así como paramédicos, quienes revisaron a las víctimas y les brindaron los primeros auxilios. Por fortuna, los afectados solo presentaron contusiones; ninguno de ellos resultó con heridas de gravedad, aunque sí fue necesaria la valoración médica para descartar lesiones internas.

Mientras tanto, elementos de tránsito y policías estatales coordinaron las labores para retirar los vehículos, evaluar los daños y restablecer la circulación lo antes posible.

El área permaneció acordonada durante varios minutos mientras se realizaban maniobras con grúas para mover las unidades siniestradas fuera de la carretera. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en este tramo conocido por su alta afluencia de transporte pesado y por ser una zona donde suelen registrarse percances por invasión de carril o exceso de velocidad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas precisas del accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información correspondiente a la investigación preliminar.

Fuente: Tribuna del Yaqui